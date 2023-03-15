Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак, це вже п’ята лідерка суспільної думки, яка долучилася до ініціативи Мінкульту.

За словами співачки, сьогодні музика – це та м’яка сила, яка може не тільки говорити до інших народів про український народ, але і закохати інших в нашу культуру.

“Нині кожен молодий українець, який має доступ до соціальних мереж, презентує Україну в усьому світі! Тож, як представниця сучасної української музики, вважаю своєю місією привертати увагу саме до культури нашої держави. Росія знищує архітектуру та історичні пам’ятки саме тому, що знає: без предметних доказів історія перетворюється на легенду. Ми не дамо їм цього зробити!” – зазначила Jerry Heil.

Зараз українська співачка перебуває з гастролями у Німеччині й на своїх концертах вже долучається до збору коштів на відбудову зруйнованих російськими військами українських пам’яток та об’єктів культури.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни в Україні російські війська повністю чи частково зруйнували вже понад 1 300 об’єктів культурної інфраструктури.

Відтак наприкінці серпня минулого року Міністерство культури та інформаційної політики спільно з телеком-оператором Vodafone Україна презентували великий проєкт “Збережіть українську культуру”, спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам’яток культурної спадщини в Україні.

Нині на порталі завантажено 21 об’єкт з розподілом на категорії: “повністю зруйновані”, “пошкоджені” та “ті, які зупинили свою роботу”.

Для реставрації презентованих на порталі об’єктів необхідно понад 470 мільйонів гривень. Але, з огляду на кількість пошкоджених об’єктів по країні, цей список, на жаль, буде лише доповнюватися.

Нагадаємо, раніше до збору коштів долучився Святослав Вакарчук, який передав 350 тисяч гривень на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди.

Своєюд чергою, у січні цього року український співак, композитор та автор пісень Антон Вельбой також став амбасадором проєкту “Збережіть українську культуру”.

Окрім того, амбасадорами цього проєкту вже стали гурт Kalush Orchestra, реп-виконавець Skofka та блогер-мільйонник кіт Степан.