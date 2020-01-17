Про це йдеться у статті “Операція-дискредитація: чи доб’ється Коломойський звільнення Гончарука”.
Так, найближчим часом в Уряді крім міністра розвитку громад і територій Олени Бабак можуть замінити ще трьох міністрів.
Йдеться про міністра економіки Тимофія Мілованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і навіть міністра культури Володимира Бородянського.
У ситуації з Міловановим і Бородянським на особистості наклалася і непідйомність міністерств.
Через півроку після виборів “Слуги” нарешті зрозуміли, що своїм укрупненням вони створили неробочих монстрів, якими неможливо ефективно керувати.
“Спортсмени образилися, що їх урізали в правах. Вони ходять нити до президента. Два наших спортсмена зі списку їх туди водять. А нам потім виправдовуйся. З Міловановим теж ми погарячкували. Тепер уже зрозуміло, що нам потрібно окреме міністерство. Він навіть не встигає там голів управлінь на ОДА підписувати”, – говорить співрозмовник видання #Букви.
- 17 січня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував задовольнити заяву про звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак.
- Найближчим часом своїх посад можуть позбутися чотири члени Уряду.