Спортсмени ходять нити до Президента Володимира Зеленського через те, що їх урізали в правах.

Про це йдеться у статті “Операція-дискредитація: чи доб’ється Коломойський звільнення Гончарука”.

Так, найближчим часом в Уряді крім міністра розвитку громад і територій Олени Бабак можуть замінити ще трьох міністрів.

Йдеться про міністра економіки Тимофія Мілованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і навіть міністра культури Володимира Бородянського.

У ситуації з Міловановим і Бородянським на особистості наклалася і непідйомність міністерств.

Через півроку після виборів “Слуги” нарешті зрозуміли, що своїм укрупненням вони створили неробочих монстрів, якими неможливо ефективно керувати.

“Спортсмени образилися, що їх урізали в правах. Вони ходять нити до президента. Два наших спортсмена зі списку їх туди водять. А нам потім виправдовуйся. З Міловановим теж ми погарячкували. Тепер уже зрозуміло, що нам потрібно окреме міністерство. Він навіть не встигає там голів управлінь на ОДА підписувати”, – говорить співрозмовник видання #Букви.