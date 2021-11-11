Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, як Україна реагуватиме на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Про це йшлося під час ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Як сповіщалося, ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Днями декілька десятків мігрантів прорвали паркан в околицях польського міста Кринки та села Біловежа і змогли перетнути білорусько-польський кордон.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, що намагаються потрапити до його країни з Білорусі, після посилення кордону можуть ринути через Україну.

За словами Монастирського, дії України в цій ситуації будуть такими ж, якими були дії Польщі та Литви, що зіткнулися з викликами на кордоні раніше.

“Стратегічна політика щодо державного кордону у нас була фактично відсутня впродовж десятиліть. Є фактична відсутність нормального кордону між Україною і Росією, Україною і Республікою Білорусь. … Так, прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наша загальна задача, задача усього уряду, президента, суспільства (бо це будується за податки громадян) — наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, Україною і Білоруссю. Йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону”, — сказав міністр.

Наразі ж визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Саме там, сповістив міністр, будуть посилювати прикордонників, Нацгвардію, поліцію. Також заплановані навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

“Я дав доручення поліції підняти всі формування з охорони громадського порядку і державного кордону, які є на цих територіях. Вони мають право на носіння травматичної зброї. У нас так видано понад 200 тисяч стволів. Ці люди мають бути скликані на навчання впродовж місяця біля українсько-білоруського кордону”, — зазначив міністр.

Монастирський також запевнив, що розвідка стежитиме за пересуванням мігрантів, і в разі виявлення скупчень “мобільні групи будуть прибувати вже за лічені хвилини”.

“Основна мета — не допустити масового прориву державного кордону”, — наголосив він.

За словами міністра, на тлі цієї ситуації уряд обрав за мету консолідацію наявних сил. Тож поки питання щодо розділення МВС, про яке раніше йшлося, не порушується.

“Ця ситуація якнайкраще показує, що розділяти прикордонників, Нацгвардію, Нацполіцію і службу з надзвичайних ситуацій сьогодні неможливо і недоцільно. Таке питання зараз не стоїть на порядку денному”, — переконаний міністр.