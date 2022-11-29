Оголошення війни Ілоном Маском з Apple у серії твітів у понеділок дає виробнику Spotify і Fortnite Epic Games потужного союзника в боротьбі з технологічним гігантом.

Про це інформує Reuters.

Apple заявила, що 30% комісійних, які отримує компанія, допомагають їй фінансувати огляди додатків, щоб гарантувати, що споживачі не наражаються на шахрайські, порнографічні або порушують конфіденційність програми.

Маск розкритикував плату, яку Apple стягує з розробників програмного забезпечення за покупки в додатках, і опублікував мем, у якому натякав, що він готовий “йти на війну”, а не платити збір.

Ілон Маск також повідомив, що компанія Apple погрожувала заблокувати Twitter в App Store, але не пояснив чому. Також Apple майже припинила рекламу у Twitter, через що мільярдер обурився та заявив про обмеження “свободи слова”.

Spotify раніше подавав антимонопольні скарги проти виробника iPhone в Європі, а Epic Games подала до суду на Apple у США у 2020 році.