Про це інформує Reuters.
Apple заявила, що 30% комісійних, які отримує компанія, допомагають їй фінансувати огляди додатків, щоб гарантувати, що споживачі не наражаються на шахрайські, порнографічні або порушують конфіденційність програми.
Маск розкритикував плату, яку Apple стягує з розробників програмного забезпечення за покупки в додатках, і опублікував мем, у якому натякав, що він готовий “йти на війну”, а не платити збір.
Ілон Маск також повідомив, що компанія Apple погрожувала заблокувати Twitter в App Store, але не пояснив чому. Також Apple майже припинила рекламу у Twitter, через що мільярдер обурився та заявив про обмеження “свободи слова”.
Spotify раніше подавав антимонопольні скарги проти виробника iPhone в Європі, а Epic Games подала до суду на Apple у США у 2020 році.
Люк Суддардс, аналітик компанії Finimize, що займається аналізом інвестицій, сказав, що Apple “грає в небезпечну гру”, погрожуючи видалити Twitter зі свого App Store:
“Якщо Twitter буде видалено, може виникнути новий позов. Ми бачили, як Ілон Маск ефективно використовував суди під час покупки Twitter, і не було б дивно, якби він дотримувався такої ж стратегії зараз”.
“Apple продовжує ставити конкурентів у невигідне становище, і це величезний вплив — на споживачів, розробників додатків, а тепер і на авторів і видавців. Без дій політиків нічого не зміниться”, — написав у Twitter минулого місяця генеральний директор Spotify Даніель Ек.
Але деякі аналітики стурбовані тим, що боротьба з Apple може відштовхнути більше користувачів від Twitter.
“У той час, як Маск прагне відновити тривалу боротьбу між Apple і розробниками, весь цей негатив відштовхне користувачів Twitter”, — сказав Паоло Пескаторе, аналітик PP Foresight. “Люди не відмовляться від своїх iPhone… Вони звикли підписуватися на різні соціальні мережі, але користуються лише одним телефоном за раз”.
- За минулі тижні 50 зі 100 найкращих рекламодавців або оголосили про припинення, або без публічної відмови припинили використовувати соцмережу Twitter як платформу для своєї реклами.
- Модний дім Balenciaga видалив свій аккаунт у Twitter, ставши першим великим модним брендом, який залишив соціальну мережу після того, як її власником став американський винахідник та мільярдер Ілон Маск.