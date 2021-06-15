Про це повідомляє спільнота “Хто замовив Катю Гандзюк?” в Facebook.

Також під вартою залишили другого підозрюваного у справі – Олексія Левіна.

У судовому засіданні оголошено перерву до середи, 16 червня.

У справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк цього року відбувалася одна з ключових подій: Служба безпеки України завершила розслідування і передала матеріали справи до суду. Попри те, що злочин скоїли на території Херсона, розбирається з обвинуваченими суд Києва. Чи з’явилися нові докази у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та скільки часу може знадобитися суду, аби винести вирок, розбиралися #Букви.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін (був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).