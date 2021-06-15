Про це повідомляє спільнота “Хто замовив Катю Гандзюк?” в Facebook.
Також під вартою залишили другого підозрюваного у справі – Олексія Левіна.
У судовому засіданні оголошено перерву до середи, 16 червня.
У справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк цього року відбувалася одна з ключових подій: Служба безпеки України завершила розслідування і передала матеріали справи до суду. Попри те, що злочин скоїли на території Херсона, розбирається з обвинуваченими суд Києва. Чи з’явилися нові докази у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та скільки часу може знадобитися суду, аби винести вирок, розбиралися #Букви.
Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін (був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).
- 18 серпня в Дніпровському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. Один з підозрюваних — Олексій Левін прийшов до суду майже голий.
- У квітні стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.
- 28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці. 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.