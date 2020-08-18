Об этом сообщает херсонское издание “Мост”.
“Один из организаторов нападения на Катю Гандзюк – Алексей Левин устроил дешевый театр в суде. На подготовительное заседание Днепровского райсуда Киева Алексей Левин пришел почти голый, только в остатках своих трусов”, – говорится в сообщении.
Левин заявляет, что из него выбивали показания на подозреваемого в организации нападения на Гандзюк – Владислава Мангера, якобы сняли с него одежду и так привели в суд.
По словам Левина от него требуют сегодня дать показания против Мангера.
“Это полный бред. Потому что заседание подготовительное. Никакие показания на предварительном заседании никто не дает и давать не может”, – прокомментировали его заявление друзья Гандзюк.
Сейчас Левину вызвали скорую. В заседании объявлен перерыв на 30 минут.
Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
- 28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.
- В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.
- 27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.
- Глава Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, так как ей не обеспечили безопасность.
- 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера.
- Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого же облсовета Алексея Левина, которых подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.