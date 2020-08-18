В Днепровском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Один из подозреваемых - Алексей Левин появился в суде почти голый.

Об этом сообщает херсонское издание “Мост”.

“Один из организаторов нападения на Катю Гандзюк – Алексей Левин устроил дешевый театр в суде. На подготовительное заседание Днепровского райсуда Киева Алексей Левин пришел почти голый, только в остатках своих трусов”, – говорится в сообщении.

Левин заявляет, что из него выбивали показания на подозреваемого в организации нападения на Гандзюк – Владислава Мангера, якобы сняли с него одежду и так привели в суд.

По словам Левина от него требуют сегодня дать показания против Мангера.

“Это полный бред. Потому что заседание подготовительное. Никакие показания на предварительном заседании никто не дает и давать не может”, – прокомментировали его заявление друзья Гандзюк.

Сейчас Левину вызвали скорую. В заседании объявлен перерыв на 30 минут.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.

В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.

27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.

Глава Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, так как ей не обеспечили безопасность.