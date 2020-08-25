Про це оголосила суддя Оксана Голуб, трансляція велася на YouTube-каналі “Судова влада”.
Під час засідання суддя Голуб пояснила фігурантам справи Шеремета, що вони мають право на суд присяжних, і у такому разі цю справу розглядатиме двоє професійних суддів і троє присяжних суддів, які обиратимуться з представників громадськості.
Антоненко, Кузьменко і Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних.
“Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко, Дугарь судом присяжних на 12:00 4 вересня”, – сказала Голуб.
Крім цього, суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи до 23 жовтня. Так, Антоненко залишили під вартою в СІЗО, Кузьменко — під домашнім арештом, а Дугарь — із заставою 168 тисяч гривень.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
- Матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.