Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних.

Про це оголосила суддя Оксана Голуб, трансляція велася на YouTube-каналі “Судова влада”.

Під час засідання суддя Голуб пояснила фігурантам справи Шеремета, що вони мають право на суд присяжних, і у такому разі цю справу розглядатиме двоє професійних суддів і троє присяжних суддів, які обиратимуться з представників громадськості.

Антоненко, Кузьменко і Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних.

“Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко, Дугарь судом присяжних на 12:00 4 вересня”, – сказала Голуб.

Крім цього, суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи до 23 жовтня. Так, Антоненко залишили під вартою в СІЗО, Кузьменко — під домашнім арештом, а Дугарь — із заставою 168 тисяч гривень.