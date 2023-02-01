У США готують новий пакет військової допомоги для України на суму понад 2 мільярди доларів. Ймовірно, варто вперше очікувати надання ракет більшої дальності. Також йдеться про боєприпаси та озброєння.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб США.

Припускається, що про новий пакет можуть оголосити вже цього тижня. Допомога від американців міститиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

За словами одного із чиновників, частину пакета надасть фонд, який дозволяє постачати зброю безпосередньо з військових заводів. Тобто, вона надійне не з чинних запасів США. Наразі Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну.

Раніше заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон заявила, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять про подальшу безпекову допомогу Україні вже найближчим часом.