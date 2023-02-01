Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб США.
Припускається, що про новий пакет можуть оголосити вже цього тижня. Допомога від американців міститиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.
За словами одного із чиновників, частину пакета надасть фонд, який дозволяє постачати зброю безпосередньо з військових заводів. Тобто, вона надійне не з чинних запасів США. Наразі Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну.
Раніше заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон заявила, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять про подальшу безпекову допомогу Україні вже найближчим часом.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, заявив радник міністра оборони України.
- 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати західні винищувачі для боротьби з росіянами. Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання на цю тему, зазначивши, що “в принципі, нічого не заборонено”.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує провести цього тижня зустріч у Вашингтоні з законодавцями від Республіканської партії. Він має намір спонукати їх продовжувати допомогу Україні.