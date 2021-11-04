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США і Велика Британія закликали покарати винних у смерті Гандзюк

У посольстві США та Великої Британії у треті роковини смерті антикорупційної активістки Катерина Гандзюк закликали притягнути до відповідальності винних у нападі на неї.

Четвер, 4 листопада 2021, 16:25

Про це йдеться у повідомленнях посольства США в Україні та пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

“У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя”, – зазначили в американському посольстві.

Водночас Сіммонс наголосила, що “її думки із родиною Гандзюк”, яка померла три роки тому після нападу.

“Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань”, – зазначила пані посол.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні#Букви розповідали, ким була Катерина Гандзюк і як зараз проходить розслідування її смерті.

Теги: Катерина Гандзюк, Мелінда Сіммонс, посольство США в Україні

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