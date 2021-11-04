США і Велика Британія закликали покарати винних у смерті Гандзюк

У посольстві США та Великої Британії у треті роковини смерті антикорупційної активістки Катерина Гандзюк закликали притягнути до відповідальності винних у нападі на неї.

Про це йдеться у повідомленнях посольства США в Україні та пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

“У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя”, – зазначили в американському посольстві.

On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Водночас Сіммонс наголосила, що “її думки із родиною Гандзюк”, яка померла три роки тому після нападу.

“Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань”, – зазначила пані посол.