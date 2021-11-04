США і Велика Британія закликали покарати винних у смерті Гандзюк

Про це йдеться у повідомленнях посольства США в Україні та пані посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.
“У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя”, – зазначили в американському посольстві.
On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021
Водночас Сіммонс наголосила, що “її думки із родиною Гандзюк”, яка померла три роки тому після нападу.
“Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань”, – зазначила пані посол.
3 роки тому антикорупційна активістка Катерина #Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань. pic.twitter.com/KM698QLmMI
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні. #Букви розповідали, ким була Катерина Гандзюк і як зараз проходить розслідування її смерті.
- У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
- Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін. Наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо них в липні 2020 року. Судовий розгляд триває, Мангер і Левін залишаються під вартою.