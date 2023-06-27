Протягом останніх днів українські офіційні особи застерігають про загрозу підриву росіянами Запорізької атомної електростанції, яку вони окупували фактично на початку повномасштабного вторгнення. Водночас попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.

Джерело: брифінг представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі

За словами Кірбі, на даний час загроза підриву росіянами найбільшої АЕС Європи – Запорізької – не є “неминучою”.

“Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно”, – сказав він журналістам.

Більш того, Кірбі додав, що також зараз немає загрози застосування росіянами ядерної зброї.

Він пояснив, що Росія є ядерною державою, тому США стежать за діями РФ у цій сфері.

“І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України”, – наголосив Джон Кірбі.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.