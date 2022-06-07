8 червня голова МЗС РФ відправиться до Туреччини на перемовини щодо деблокади постачання українського продовольства морським шляхом. Однак у Держдепі США не покладають великих сподівань на цю зустріч.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Коментуючи майбутні перемовини Прайс заявив, що “не знає, чи варто очікувати проривів”.

Він додав, що після перемовин між Росією та Туреччиною, США поговорять зі своїми турецькими союзниками.

“Знову ж такими, ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, які ретельно та тісно координуються з Україною – нічого про Україну без України – які мають потенціал для збільшення українського експорту харчових продуктів та добрив на світовий ринок”, – наголосив американський посадовець.

Він додав, що на майбутніх перемовинах Росії та Туреччини не буде представників України, тому навряд чи ця зустріч допоможе розв’язати проблему постачання.

“Це виклик, який, звісно, потребує залучення України до центру всього, що ми спільно робимо для полегшення експорту українських харчових продуктів та добрив”, – сказав Нед Прайс.