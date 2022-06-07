Про це під час брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Коментуючи майбутні перемовини Прайс заявив, що “не знає, чи варто очікувати проривів”.
Він додав, що після перемовин між Росією та Туреччиною, США поговорять зі своїми турецькими союзниками.
“Знову ж такими, ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, які ретельно та тісно координуються з Україною – нічого про Україну без України – які мають потенціал для збільшення українського експорту харчових продуктів та добрив на світовий ринок”, – наголосив американський посадовець.
Він додав, що на майбутніх перемовинах Росії та Туреччини не буде представників України, тому навряд чи ця зустріч допоможе розв’язати проблему постачання.
“Це виклик, який, звісно, потребує залучення України до центру всього, що ми спільно робимо для полегшення експорту українських харчових продуктів та добрив”, – сказав Нед Прайс.
- Нагадаємо, Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Відомо, що нещодавно відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та очільника Африканського союзу і президента Сенегалу Макі Салла, на якій вони обговорили питання продовольчої безпеки.
- Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що Захід повинен перевірити щирість намірів президента РФ Володимира Путіна, який заявив, що готовий випустити судна з українським зерном з заблокованих портів.
- Окрім цього посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах.