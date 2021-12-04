Про це повідомляє Reuters
“Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх “червоних ліній”, – сказав американський презмдент.
Він додав, що підготував певні пропозиції для Путіна, проте не став вдаватися до подробиць.
- У ході цього ж брифінгу Джо Байден заявив, що його адміністрація наразі готує комплекс ініціатив проти Росії.
- 1 грудня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.