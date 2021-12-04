Про це повідомляє Reuters

“Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх “червоних ліній”, – сказав американський презмдент.

Він додав, що підготував певні пропозиції для Путіна, проте не став вдаватися до подробиць.