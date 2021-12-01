Про це він заявив під час заходу в Кремлі, повідомляють #Букви.
Росія має намір добитися “надійних і тривалих гарантій безпеки” в перемовинах зі США та країнами-союзниками, що Україна не стане членом НАТО.
Російський президент наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії.
За словами Путіна, на західних кордонах РФ зростає напруження.
“Достатньо подивитися, наскільки близько до кордонів просунулася військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу. РФ вживає “адекватних військово-технічних заходів”. “, – заявив президент країни-агресора.
- Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Раніше Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернути Донбас під український контроль без прямого діалогу з Росією неможливо.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.