Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.

Про це він заявив під час заходу в Кремлі, повідомляють #Букви.

Росія має намір добитися “надійних і тривалих гарантій безпеки” в перемовинах зі США та країнами-союзниками, що Україна не стане членом НАТО.

Російський президент наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії.

За словами Путіна, на західних кордонах РФ зростає напруження.

“Достатньо подивитися, наскільки близько до кордонів просунулася військова інфраструктура Північноатлантичного альянсу. РФ вживає “адекватних військово-технічних заходів”. “, – заявив президент країни-агресора.