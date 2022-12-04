США очікують, що зниження темпів бойових дій в Україні триватиме місяцями

Розвідка США очікує, що протягом наступних кількох місяців продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні, і не бачить жодних доказів зниження бажання українців чинити опір, попри атаки на її енергомережі та іншу критично важливу зимову інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначила директорка національної розвідки Авріл Хейнс Форумі національної оборони імені Рональда Рейгана в Каліфорнії, вже спостерігається деяке зниження темпів протистояння.

Вона зауважила, що і українські, і російські військові намагатимуться переобладнати та поповнити запаси у найближчому майбутньому, щоб підготуватися до контрнаступу після зими, але виникло питання, який це матиме вигляд.

“Насправді ми маємо достатню частку скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити. Я думаю, що для українців цей період матиме більш оптимістичний вигляд”, – пояснила вона.

Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на українську енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру, Хейнс зазначила, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору, додаючи, що розвідка не побачила жодних доказів того, що росіяни бодай частково досягли мети.

Вона також сказала, що через російські атаки економіка Києва дуже постраждала.

Водночас Хейнс констатувала, що російський лідер Володимир Путін був здивований тим, що його військові не досягли більшого.

“Я справді думаю, що він стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, що відбувається… ми бачимо нестачу боєприпасів, низький моральний дух, проблем з постачанням, логістикою, цілої низки проблем, з якими вони зіштовхуються”.

Проте, політичні цілі Путіна в Україні, здається, не змінилися, але аналітики американської розвідки вважають, що він, можливо, захоче скоротити свої короткострокові військові цілі “на тимчасовій основі з ідеєю, що він може потім повернутися до цього питання в пізніше”.

За її словами, РФ витрачає свої військові запаси “дуже швидко”.

“Це справді надзвичайно, і ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі”, — пояснила вона.

Хейнс зауважила, що Сполучені Штати “помітили певний рух” у постачанні боєприпасів із Північної Кореї, “але на даному етапі це незначні об’єми”.

Іран постачав РФ безпілотники, і наразі Москва шукає інші типи високоточних боєприпасів у Тегерана, що може викликати серйозне занепокоєння “з точки зору їх потужності”.

Варто зауважити, що заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент РФ Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.