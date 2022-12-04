російсько-українська війна
15:37 Siemens запропонувала розмістити в Україні три плавучі електростанції
14:54 США очікують, що зниження темпів бойових дій в Україні триватиме місяцями
14:01 Іран ліквідував «поліцію моралі» після понад двох місяців протестів
13:05 Після випадків вандалізму графіті Бенксі будуть охороняти: поліція пояснила як саме
12:20 Поліція Іспанії виявила звідки надсилали пакунки з погрозами до посольств — Reuters
11:33 Внаслідок обстрілів по Куп’янську-Вузловому пошкоджена транспортна інфраструктура
11:01 Путін перевів війну на новий рівень варварства – Нуланд
10:49 Росіяни два дні утримували цивільних, які прямували з Запоріжжя до окупованої території
10:13 У Луганській області з нового року росіяни хочуть вивести з обігу гривню — ОВА
09:42 Росія має намір активізувати кібератаки проти України — Microsoft
09:14 Майже 3/4 росіян все ще підтримують війну, але втома наростає – соцопитування
08:35 Росія заявляє, що не згодна з обмеженням цін на нафту та готує «відповідь»
08:20 ЗСУ на лівому березі Херсона – Інститут вивчення війни
08:08 Росія витрачає боєприпаси в Україні швидше, ніж може їх замінити – очільниця Національної розвідки США
07:51 Росіяни грабують і шантажують українців на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ
07:26 На дорогах місцями ожеледиця: прогноз погоди на 4 грудня
07:20 Протягом двох днів понад 230 окупантів були доставлені до лікарень окупованих населених пунктів Донбасу – Генштаб ЗСУ
07:17 4 грудня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:58 Сумщина: протягом дня росіяни обстрілювали Есманську громаду, пошкоджено лінії електропередач
00:16 Макрон заявив, що умови перемовин з РФ мають включати «безпекові гарантії» для неї

03 грудня

23:32 Український боксер Беринчик вийшов на бій у формі спецпідрозділу «Kraken»: відео
23:11 Залужний провів телефонну розмову з Марком Міллі: говорили ситуації на фронті та ризики масованих ракетних ударів РФ
21:49 Зеленський назвав «слабкою позицією» встановлення граничної ціни на російську нафту
21:10 Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії готуються як «єдине угруповання», проте нібито самі «не хочуть війни»
20:36 Прикордонники збили російський винищувач Су-34 на околицях Бахмута
19:55 У випадку тривалого відключення світла в Україні тимчасово зупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях — МОЗ
18:52 У разі блекауту в Києві бювети підключатимуть до генераторів — Кличко
18:12 Супутник зафіксував побудовану росіянами військову базу в центрі Маріуполя — Maxar Technologies
17:59 Обстріл Краматорська: росіяни вдарили 4 ракетами
17:02 На Сумщині російські окупанти знищили склади агропідприємства
16:42 Американські компанії-виробники кровоспинних речовин передали Україні препарати для зупинення крові

США очікують, що зниження темпів бойових дій в Україні триватиме місяцями

Розвідка США очікує, що протягом наступних кількох місяців продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні, і не бачить жодних доказів зниження бажання українців чинити опір, попри атаки на її енергомережі та іншу критично важливу зимову інфраструктуру.

Неділя, 4 грудня 2022, 14:54
Підтримати

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначила директорка національної розвідки Авріл Хейнс Форумі національної оборони імені Рональда Рейгана в Каліфорнії, вже спостерігається деяке зниження темпів протистояння.

Вона зауважила, що і українські, і російські військові намагатимуться переобладнати та поповнити запаси у найближчому майбутньому, щоб підготуватися до контрнаступу після зими, але виникло питання, який це матиме вигляд.

“Насправді ми маємо достатню частку скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити. Я думаю, що для українців цей період матиме більш оптимістичний вигляд”, – пояснила вона.

Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на українську енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру, Хейнс зазначила, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору, додаючи, що розвідка не побачила жодних доказів того, що росіяни бодай частково досягли мети.

Вона також сказала, що через російські атаки економіка Києва дуже постраждала.

Водночас Хейнс констатувала, що російський лідер Володимир Путін був здивований тим, що його військові не досягли більшого.

“Я справді думаю, що він стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, що відбувається… ми бачимо нестачу боєприпасів, низький моральний дух, проблем з постачанням, логістикою, цілої низки проблем, з якими вони зіштовхуються”.

Проте, політичні цілі Путіна в Україні, здається, не змінилися, але аналітики американської розвідки вважають, що він, можливо, захоче скоротити свої короткострокові військові цілі “на тимчасовій основі з ідеєю, що він може потім повернутися до цього питання в пізніше”.

За її словами, РФ витрачає свої військові запаси “дуже швидко”.

“Це справді надзвичайно, і ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі”, — пояснила вона.

Хейнс зауважила, що Сполучені Штати “помітили певний рух” у постачанні боєприпасів із Північної Кореї, “але на даному етапі це незначні об’єми”.

Іран постачав РФ безпілотники, і наразі Москва шукає інші типи високоточних боєприпасів у Тегерана, що може викликати серйозне занепокоєння “з точки зору їх потужності”.

Варто зауважити, що заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент РФ Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.

Теги: аналітика, дані, опір, повномасштабна війна, прогноз, розвідка США

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook