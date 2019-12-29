Про це повідомили в прес-службі посольства.
“Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в “нормандському форматі” 9 грудня”, — зазначили дипломати.
Також в посольстві назвали обмін полоненими “важким вибором” для України та наголосили, що велика кількість громадян України продовжують незаконно утримуватися в РФ та незаконно анексованому Криму.
“Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів та багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму”, —підкреслили в представництві.
- Як повідомлялося раніше, в неділю, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між Україною і “Л / ДНР”. В рамках обміну були звільнені 76 українців. Серед них 12 — військовослужбовці.
- В рамках обміну Україна передала бойовикам 127 осіб. Серед них були п’ятеро колишніх співробітників “Беркута”, яких звинувачують в убивстві 48 та пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Ще 14 осіб відмовилися брати участь в обміні.