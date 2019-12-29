Посольство Сполучених штатів Америки привітало обмін утримуваними особами між Україною та терористичними "Л/ДНР".

Про це повідомили в прес-службі посольства.

“Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в “нормандському форматі” 9 грудня”, — зазначили дипломати.

Також в посольстві назвали обмін полоненими “важким вибором” для України та наголосили, що велика кількість громадян України продовжують незаконно утримуватися в РФ та незаконно анексованому Криму.

“Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів та багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму”, —підкреслили в представництві.