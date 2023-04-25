Американський уряд збільшить тиск на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США, щодо необхідності постачання артилерійських боєприпасів українським військовим.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Попри великі запаси боєприпасів, корейський уряд відмовив у проханні постачати їх в Україну через “стурбованість своїми відносинами із Кремлем”.

“Безперечно, Росія здійснила і продовжує здійснювати повномасштабне вторгнення на територію України, тому цілком доречно надавати різного роду допомогу. Проте, коли мовиться про те, як і що ми повинні постачати, нам доводиться брати до уваги безліч прямих і непрямих відносин між нашою країною та воюючими сторонами”, – пояснив Юн.

Як зазначили у виданні, відносини Південної Кореї та Сполучених Штатів – складні та мають ряд суперечностей й окрім постачання снарядів для України. До прикладу, результати закону про скорочення інфляції та закону про чипи для південнокорейських виробників, а також “стрімко наростаюче бажання придбати власну ядерну зброю”, попри гарантії безпеки від США.

Зважаючи на заяви китайського уряду про намір “кинути виклик світовій першості США в економічному та військовому контексті”, для американської влади відносини із Південною Кореєю стають все більш важливіші.

Наголошено, що саме з точки зору такої позиції проходитимуть переговори щодо корейської військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що в офісі президента Південної Кореї оголосили, що надання військової допомоги Україні залежить від дій Москви. Представник канцелярії глави держави зазначив, що вони хочуть приєднатися до допомоги Україні, але мають стабільно підтримувати російсько-корейські відносини.