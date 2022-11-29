Про це інформує Bloomberg.
Адміністрація не прийняла остаточного рішення. Визнання “Групи Вагнера” іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування її учасників, а також переслідувати її активи по всьому світу.
Після повномасштабного вторгнення РФ до України, де “вагнерівці” зіграли важливу роль у бойових діях, ПВК почало набирати популярності.
Лідера групи Євгена Пригожина вважають головним союзником і прихильником президента Володимира Путіна та його воєнних дій в Україні.
Представник Державного департаменту на умовах анонімності відмовився підтвердити обговорення щодо Вагнера, але сказав, що США продовжуватимуть притягувати до відповідальності винних у війні проти України.
Пригожин і Вагнер вже перебувають під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу, хоча угруповання лише продовжує набирати силу та вплив.
У вересні Пригожин вперше визнав, що він заснував угруповання, і що воно діяло в Сирії та інших арабських країнах, а також в Африці та Латинській Америці. Він назвав його “однією зі стовпів нашої батьківщини”.
Західні офіційні особи дедалі більше стурбовані присутністю “Групи Вагнера” в деяких частинах Африки. Організація Об’єднаних Націй оголосила в березні, що розслідує порушення прав людини в Малі з боку “вагнерівців”.
- Російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК “Вагнер” ув’язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна.
- До “групи вагнерівців” для участі в російсько-українській війні продовжують вербувати російських ув’язнених, значна частину яких уже задіяно в бойових діях.
- Станом на початок листопада українські захисники ліквідували 500 російських в’язнів, яких завербували до приватної військової компанії “Вагнер” найманцями.
- Керівник скандально відомої приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин підтвердив, що 22 вересня громадянин Замбії загинув, воюючи на боці РФ в Україні. Пригожин також підтвердив, що замбійця завербували з російської в’язниці.