Двоє людей, знайомих із цим питанням, повідомили, що адміністрація Байдена роздумує щодо визнання російської приватної компанії "Вагнер" іноземною терористичною організацією. Так вони бажають перешкодити її участі у війні в Україні та зростання присутності в Африці.

Про це інформує Bloomberg.

Адміністрація не прийняла остаточного рішення. Визнання “Групи Вагнера” іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування її учасників, а також переслідувати її активи по всьому світу.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України, де “вагнерівці” зіграли важливу роль у бойових діях, ПВК почало набирати популярності.

Лідера групи Євгена Пригожина вважають головним союзником і прихильником президента Володимира Путіна та його воєнних дій в Україні.

Представник Державного департаменту на умовах анонімності відмовився підтвердити обговорення щодо Вагнера, але сказав, що США продовжуватимуть притягувати до відповідальності винних у війні проти України.

Пригожин і Вагнер вже перебувають під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу, хоча угруповання лише продовжує набирати силу та вплив.

У вересні Пригожин вперше визнав, що він заснував угруповання, і що воно діяло в Сирії та інших арабських країнах, а також в Африці та Латинській Америці. Він назвав його “однією зі стовпів нашої батьківщини”.

Західні офіційні особи дедалі більше стурбовані присутністю “Групи Вагнера” в деяких частинах Африки. Організація Об’єднаних Націй оголосила в березні, що розслідує порушення прав людини в Малі з боку “вагнерівців”.