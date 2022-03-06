Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на західних чиновників.
За словами чиновників, дискусії коливалися від підтримки Зеленського та вищих українських посадовців у потенційному переїзді до Львова на захід України до можливості того, що Зеленський та його помічники будуть змушені взагалі покинути Україну та створити новий уряд у Польщі.
За словами джерела, обговорення є лише попередніми, жодних рішень не прийнято.
Також зазначається, що західні чиновники побоюються обговорювати уряд у вигнанні безпосередньо з Зеленським, оскільки він хоче залишитися в Києві, і відкидає будь-які розмови, окрім посилення України в її боротьбі з РФ.
“Українці мають плани, про які я не збираюся говорити чи вдаватися в будь-які деталі, щоб переконатися, що так чи інакше існує спадкоємність уряду”, — наголосив держсекретар Ентоні Блінкен.
У перші дні війни американські та європейські чиновники вірили, що переїзд Зеленського до Львова може бути можливим, оскільки не було зрозуміло, чи буде РФ націлена на Західну Україну. Але зараз — з огляду на драматичну російську ескалацію протягом декількох днів проти цивільних об’єктів по всій Україні — вони не впевнені, що РФ не має амбіцій шодо кожного дюйма української території.
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