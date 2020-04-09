Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.
Йдеться про повернення такої кількості громадян ще з 29 січня, коли Китай закрив авіасполучення і стало відомо про спалахи коронавірусу на круїзних лайнерах.
“З 29 січня ми повернули понад 50 000 громадян США назад в свої будинки. З більш ніж 90 країн. Більше 490 рейсів назад до Сполучених Штатів з усього світу. Масштаб наших зусиль по репатріації не має аналогів в нашій історії”, – заявив Помпео.
Також держсекретар зазначив, що американські громадяни залишаються зараз і в інших частинах світу, але Держдеп продовжує роботу по поверненню їх додому.
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