1 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін привітав захоплення Україною ключового бастіону Лиман на сході, заявивши, що це обнадійливий успіх на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції на Гаваях Остін наголосив, що це важлива перемога, і США дуже підбадьорені тим, що наразі відбувається.

РФ використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області. Його захоплення є найбільшим успіхом України на полі бою з моменту блискавичного контрнаступу в північно-східній Харківській області минулого місяця.

Остін зазначив, що Лиман розташувався поперек ліній постачання, які РФ використовувала, щоб перекинути свої війська на південь і на захід, оскільки Кремль продовжує своє повномасштабне семимісячного вторгнення в Україну.

“Без цих маршрутів це буде складніше. Тож це являє собою певну дилему для росіян у майбутньому. І ми вважаємо, що українці зробили велику роботу, щоб потрапити туди і почати звільнення міста”, – наголосив він.

Нещодавні успіхи України розлютили союзників Путіна, таких як Рамзан Кадиров, лідера російського південного регіону Чечні, який закликав до “більш радикальних заходів”, включаючи використання ядерної зброї малої потужності.

Захоплення відбулося лише через день після того, як Путін оголосив про анексію чотирьох українських областей, зокрема Донецьку, де розташований Лиман, і поставив їх під ядерну парасольку РФ. Проголошення російського панування над 15% території України було категорично відкинуто Україною та західними країнами як незаконне.

Міністр не зазначив, чи вважає він, що звільнення Україною Лимана може спровокувати ескалацію з боку РФ, хоча останніми днями офіційні особи США широко засудили ядерну риторику РФ.

Остін зауважив, що не спекулюватиме на питанні ескалації, проте пояснив поточну ситуацію тим, що “українці продовжують прогресувати”.