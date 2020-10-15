Державний секретар США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку білоруських громадян, які вийшли на мирні акції протесту проти нинішньої влади.

Про це сказано в заяві Помпео.

“Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії”, – заявив Помпео.

Також він зазначив, що США вимагають негайного звільнення американського громадянина Віталія Шклярова, який зараз перебуває в СІЗО КДБ в Білорусі.

Помпео нагадав про те, що США разом з країнами Європейського союзу і Канадою ввели санкції стосовно осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів в Білорусі, а також – розгін мирних демонстрацій.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.

Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу проти оточення Олександра Лукашенка і запровадила свої у відповідь.

Мінфін Сполучених Штатів Америки 2 жовтня ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців. У списку лише 8 прізвищ.