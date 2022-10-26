Про це повідомляє CNN.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США віддані підтримці іранського народу та забезпеченню притягнення до відповідальності тих, хто винен у жорстокому придушенні загальнонаціональних протестів в Ірані.

“Сьогодні ми оголошуємо про співпрацю між Державним департаментом і міністерством фінансів, що визначає 14 осіб і три організації, які використовують п’ять різних повноважень, демонструючи наше зобов’язання використовувати всі відповідні інструменти для притягнення до відповідальності всіх рівнів уряду Ірану”, – зазначив Ентоні Блінкен.

Санкції міністерства фінансів, запроваджені 26 жовтня, стосуються командира розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступника командувача КВІР з операцій, а також двох чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Міністерство фінансів також запровадило санкції проти багатьох співробітників іранських в’язниць, зокрема поти Хедаята Фарзаді, наглядача сумнозвісної в’язниці Евін у Тегерані.

Окрім санкцій, пов’язаних із придушенням протестувальників, міністерство фінансів додало до санкційного списку двох іранців й засновану ними школу Ravin Academy, яка навчає людей кібербезпеці та “хакерству”, а також приватну компанію Samane Gostar Sahab Pardaz, одного з основних операторів служб фільтрації соціальних медіа в Ірані.

“Хакери, які пройшли підготовку в Академії Равіна, брали участь у зриві зв’язку між тими, хто протестував проти іранського режиму”, – зауважив Ентоні Блінкен.

Державний департамент також запровадив санкції проти командувача і начальника поліції Ірану в провінції Ісфахан Мохаммеда Резу Мірхейдарі, за його причетність до грубих порушень прав людини, а саме жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання мирних протестувальників під час протестів в Ісфахані у листопаді 2021 року в Ірані. У результаті сьогоднішніх санкцій Мірхейдарі не має права на в’їзд до США.

Також США запроваджують санкції проти двох осіб і однієї організації, причетних до позасудових вбивств, тортур або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини, скоєних проти осіб в Ірані.

Варто зазначити, що останні протести спалахнули після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі за “невідповідний одяг”, а саме за нібито неналежне носіння хіджаба та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.

Після початку похорону Аміні, який відбувся 17 вересня, в іранській провінції Курдистан демонстрації охопили більшу частину країни, що призвело до сутичок з правоохоронцями, які намагалися їх придушити.

Прокуратура міста Керманшах на заході країни заявила, що 20 вересня під час “заворушень” було вбито двох осіб. Офіційне державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що поліцейський “помічник” був убитий і ще четверо осіб отримали поранення під час протестів у Ширазі, столиці провінції Фарс на південному заході Ірану.