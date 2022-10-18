Сполучені Штати продовжуватимуть вживати "практичних, агресивних" кроків, щоб ускладнити Ірану продаж безпілотників і ракет Росії, заявив 18 жовтня заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель, додавши, що Вашингтон має низку інструментів для притягнення до відповідальності як Москви, так і Тегерана.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на щоденному брифінгу для преси, Патель не надав додаткових подробиць щодо кроків, але зазначив, що Вашингтон уже застосував санкції та експортний контроль у відповідь.

Він також додав, що поглиблення альянсу між РФ та Іраном є явищем, яке світ повинен розглядати як “глибоку загрозу”.

Раніше Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників, про що повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів.

Угоду уклали 6 жовтня, коли іранська делегація на чолі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером відвідали Москву для переговорів щодо постачання зброї.

За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.