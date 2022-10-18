Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи на щоденному брифінгу для преси, Патель не надав додаткових подробиць щодо кроків, але зазначив, що Вашингтон уже застосував санкції та експортний контроль у відповідь.
Він також додав, що поглиблення альянсу між РФ та Іраном є явищем, яке світ повинен розглядати як “глибоку загрозу”.
Раніше Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників, про що повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів.
Угоду уклали 6 жовтня, коли іранська делегація на чолі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером відвідали Москву для переговорів щодо постачання зброї.
За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.
- Сполучені Штати погоджуються з оцінками Великої Британії та Франції про те, що постачання іранських безпілотників РФ порушить резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
- 18 жовтня парламент Естонії визнав російський режим терористичним, а під час засідання естонський депутат з трибуни показав фото вагітної співробітниці Goodwine Вікторії, яка загинула внаслідок російської атаки іранськими дронами-камікадзе по Києву.
- За даними британських розвідників, масовані обстріли території України збоку російських окупантів мають на меті завдати серйозної шкоди енергорозподільчій мережі Української держави.