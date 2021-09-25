Про це повідомила керівниця програми пілотованих польотів Національного агентства з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) Кеті Лідерс.

“Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію Axiom 1 – першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли”, – зазначила вона.

Екіпаж Axiom-1 вирушить  до МКС з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида. За планом, екіпаж з чотирьох осіб має перебувати  на станції 8 днів, працюючи спільно з астронавтами, які постійно там проживають.

Додамо, що імена щасливців, які вирушать  на МКС, вже відомі. У січні цього року Axiom Space розкрила усі секрети. Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, рспільно з ним полетять американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

  • 11 липня компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й сам мільярдер.
  • Згодом Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона відкрила продаж квитків на космічні польоти за ціною від 450 000 доларів за місце.
  • 20 липня найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос також здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.