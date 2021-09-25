Про це повідомила керівниця програми пілотованих польотів Національного агентства з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) Кеті Лідерс.
“Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію Axiom 1 – першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли”, – зазначила вона.
Great news! We are targeting Feb. 21 for the launch of the Axiom 1 mission to the @Space_Station – the first private astronaut mission to the microgravity laboratory with @Axiom_Space. Our work continues to open space to more people than ever. pic.twitter.com/j9wubgrdbc
— Kathy Lueders (@KathyLueders) September 24, 2021
Екіпаж Axiom-1 вирушить до МКС з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида. За планом, екіпаж з чотирьох осіб має перебувати на станції 8 днів, працюючи спільно з астронавтами, які постійно там проживають.
Додамо, що імена щасливців, які вирушать на МКС, вже відомі. У січні цього року Axiom Space розкрила усі секрети. Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, рспільно з ним полетять американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.
Commander Michael López-Alegría
Mission Pilot Larry Connor
Mission Specialist Mark Pathy
Mission Specialist Eytan Stibbe
Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj
— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021
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