Міністерка у справах ветеранів України, членкиня Ради національної безпеки і оборони України Юлія Лапутіна здійснила робочий візит до Полтави, де ознайомилася з досвідом оборони та поточною ситуацією у регіоні. Вона нагадала, що кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Разом із начальником обласної військової адміністрації Дмитром Луніним та головою Полтавської районної військової адміністрації Дмитром Романовим міністерка відвідала Навчально-тренувальний центр військ зв’язку та поспілкувалася з командиром батальйону територіальної оборони, ветераном російсько-української війни Віталієм Козером. Він розповів про те, як захисники готуються давати відсіч ворогу та зміцнюють обороноздатність регіону, а також поінформував про рівень забезпечення бійців тероборони.

Юлія Лапутіна зазначила, що Мінветеранів продовжує активно працювати над оновленням системи соціального захисту Воїнів та їхніх родин. Та нагадала, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен Захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.