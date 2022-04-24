Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
Разом із начальником обласної військової адміністрації Дмитром Луніним та головою Полтавської районної військової адміністрації Дмитром Романовим міністерка відвідала Навчально-тренувальний центр військ зв’язку та поспілкувалася з командиром батальйону територіальної оборони, ветераном російсько-української війни Віталієм Козером. Він розповів про те, як захисники готуються давати відсіч ворогу та зміцнюють обороноздатність регіону, а також поінформував про рівень забезпечення бійців тероборони.
Юлія Лапутіна зазначила, що Мінветеранів продовжує активно працювати над оновленням системи соціального захисту Воїнів та їхніх родин. Та нагадала, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен Захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.
“Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні. Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями”, – зазначила міністерка.
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