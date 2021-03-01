Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Степанов вакцинувалася препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва.

Перед введенням вакцини міністру виміряли температуру і тиск. Після процедури Степанов сказав, що почувається краще, ніж до вакцинації.

Як повідомляють українські ЗМІ, під час брифінгу Степанов заявив, що після нього вакцинується і президент Володимир Зеленський.

“Щоб підвищити рівень людей, і розвіяти всі ці страхи, які виникають в людей щодо вакцинації, мною сьогодні були внесені зміни до нашої дорожньої карти з вакцинації, до нашого Національного плану вакцинації, і це дає нам можливість в публічний спосіб вакцинуватися міністру охорони здоров’я та Президенту України. Я буду першою людиною, потім буде Президент”, – передає слова Степанова УНН.