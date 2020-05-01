Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“З 11 травня ми будемо робити пом’якшення, тому що на сьогодні це дозволяє ситуація. І ці пом’якшення будуть засновані на тих даних, які у нас є. І ми будемо впевнені, що в майбутньому наші дії не погіршать ситуацію”, – наголосив він.
Степанов зазначив, що карантинні обмеження дали можливість уникнути піку захворюваності в Україні.
“Ми пішли зовсім іншим шляхом, ніж європейські країни, такі як Іспанія, Італія… Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити – ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом’якшення карантинних заходів вже з 11 травня” , – заявив очільник МОЗ.
Міністр додав, що рішення про пом’якшення карантину засновано “на думці фахівців, епідеміологів, наших вірусологів”.
(На відео – з 2:50)
- В Україні станом на 1 травня зафіксовано 10 тисяч 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 455 нових випадків.
- Кабінет Міністрів запланував ослаблення карантинних обмежень з 11 травня. Після цієї дати в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаль по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.