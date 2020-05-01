Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“З 11 травня ми будемо робити пом’якшення, тому що на сьогодні це дозволяє ситуація. І ці пом’якшення будуть засновані на тих даних, які у нас є. І ми будемо впевнені, що в майбутньому наші дії не погіршать ситуацію”, – наголосив він.

Степанов зазначив, що карантинні обмеження дали можливість уникнути піку захворюваності в Україні.

“Ми пішли зовсім іншим шляхом, ніж європейські країни, такі як Іспанія, Італія… Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити – ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом’якшення карантинних заходів вже з 11 травня” , – заявив очільник МОЗ.

Міністр додав, що рішення про пом’якшення карантину засновано “на думці фахівців, епідеміологів, наших вірусологів”.

(На відео – з 2:50)