Студенти відразу декількох українських вузів планують вийти на акцію протесту під Офіс президента України через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Відповідні заяви, зокрема, оприлюднили студпарламент Київського національного університету імені Т. Шевченка та студентська колегія Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Акція протесту під назвою “Стоп Шкарлет — не дамо вбити освіту!” відбудеться в понеділок, 21 грудня, біля будівлі Офісу президента в Києві.

Крім КНУ та НаУКМА, до акції також мають намір приєднатися представники студентської спільноти Українського католицького університету та Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У заяві студентського парламенту КНУ ім. Шевченка наголошується, що для студентів університету “академічна доброчесність є безумовним принципом та беззаперечною основою вищої освіти”. У студпарламенті нагадали, що раніше в роботах Шкарлета був виявлений плагіат.

“Студентський парламент КНУ виступає рішуче проти призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України… На наше щире переконання, міністр освіти повинен не лише пропагувати засади академічної доброчесності, а й сам їх дотримуватися”, – відзначають в КНУ.

У свою чергу в студентській колегії “Києво-Могилянської академії” закликали приєднатися до акції протесту під ОПУ.

“Студентське самоврядування “Могилянки” запрошує кожну і кожного із вас доєднатися до акції протесту в понеділок, 21 грудня під Офісом президента і ще раз голосно озвучити свою незмінну позицію: очільником міністерства освіти не може бути плагіатор і корупціонер. Беріть плакати, теплий чай, друзів і, головне — маски та антисептики”, – йдеться в повідомленні.

В анонсі акції сказано, що студенти вимагають негайно відсторонити Шкарлета з посади міністра.

“Коротко нагадаємо заслуги нового міністра: був відданим членом Партії регіонів.., за університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів; плагіатор, який свою монографію “зліпив” із текстів чужого авторства; радо отримував нагороди від Табачника; виступає за “переосмислення” ЗНО, фактично його можливе скасування. Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР. За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки держбюджету на 2021 рік… Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти – це ганьба для країни!” – йдеться в анонсі акції.