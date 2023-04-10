Уродженець Якутська Владислав Аммосов, пройшовши російсько-чеченські війни та дослужившись до офіцера ГРУ РФ, вирішив воювати проти росіян та стати на захист України.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Аммосов демонструє свої посвідчення офіцера запасу збройних сил Росії, паспорт і військовий квиток — робить те, що у розвідці не прийнято. Публічно називає своє ім’я, звання, місця навчання, роботи та служби.

Під час Першої чеченської війни він добровільно пішов в армію. Відслуживши – вчився у Московському вищому військовому командному училищі та Військовій академії ракетних військ стратегічного призначення. Згодом потрапив вже на Другу чеченську війну.

Визнає, що був “продуктом Радянського союзу” та “імперцем”.

Ця війна (російсько-чеченська – ред.) мене протверезила. Я був під впливом пропаганди. Думав, там реально бандити, але бачив простих людей і бачив за що вони воюють. Це була війна народу за свободу”, – зазначив офіцер ГРУ. Зауважив: сумління у нього перед чеченцями – чисте.

Водночас Аммосов розповів про дискримінацію своєї нації в РФ. Зокрема лише за розмови якутською в Росії можна “відхопити”. Згадує також, що в Москві його регулярно зупиняли поліцейські.

Мене, як “нерусского” рятувало тільки посвідчення офіцера. Ставлення – як до людини другого сорту”, – скаржиться.

Він зазначив, що закінчив службу у ГРУ ще до окупації Криму. На запитання, що “колишніх ГРУшників не буває”, погоджується, зауваживши, що тому готовий “хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на території Росії і там знищувати ворогів” – тих, хто підтримує “путінську владу”.

На зауваження журналіста, що наразі немає гарантій того, що офіцер ГУР не працює під прикриттям як агент Кремля, він висловив сподівання, що своєю “ніби службою, своєю роботою проти Росії, він таки заслужить довіру”.

Аммосов розповів, коли почалася війна, чимало хто хотів потрапити в Україну. Дзвонили до посольства України, намагалися зв’язатися з легіоном “Свобода Росії”. Проте згодом з’явилася “Громадянська рада”, де набирали добровольців.

Він уточнив, що це організація, створена у Польщі росіянами, з метою створення підрозділу, який воюватиме на боці України проти путінської влади.

Ми вже почали створення такого підрозділу – для неросіян із Росії (в оригіналі “нерусских” – ред). Назва найпевніше буде “Сибирский батальйон”. Або “Нерусский батальйон”.

Аммосов заявив: тим, чим займаються його земляки на фронті, на боці Росії, це абсолютно суперечить якутському духові. Тож він переконаний, що Росія зрештою розпадеться, виникнуть нові країни, проростуть нові республіки.

Чули напевно – якщо країна велика, то гнити буде довго…і я сподіваюся, що на той час ми зберемо волелюбних людей і відвоюємо собі право на свободу”.