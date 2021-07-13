Суд наклав арешт на майно народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) та соратника Віктора Медведчука Тараса Козака у справі про державну зраду.

Цю інформацію #Буквам підтвердили у пресслужбі Офісу генеральної прокурорки.

“Так, ми підтверджуємо інформацію про арешт майна народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Це вся інформація. Деталей розголошувати не можемо”, – пояснили у пресслужбі ОГП.

Підозра Козаку: що відомо?

11 травня Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Детальніше про “справу Медведчука та Козака” та те, чому це передусім медійна історія — в статті #Букв.

Медведчука скерували під цілодобовий домашній арешт. На брифінгу щодо вручення підозр очільник Служби безпеки України Іван Баканов сказав, що Козак переховується на території Росії. Натомість Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова своєю чергою заявляла, що правоохоронці мають іншу інформацію.