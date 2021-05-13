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Медведчук заявив, що Козак перебуває на лікуванні, але не в РФ

Один з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” та кум Путіна Віктор Медведчук зізнався, що його соратник Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, перебуває за кордоном, але не у Росії.

Четвер, 13 травня 2021, 21:24

Про це він заявив після судового засідання, інформують #Букви з посиланням на трансляцію Радіо Свобода.

“Я знаю, де перебуває народний депутат Тарас Козак. Він перебуває на лікуванні у Білорусі”, – заявив Медведчук.

Він додав, що контактував з Козаком з момент оголошення їм про підозри, оскільки це його “друг”. Однак Медведчук відмовився коментувати те, чи планує Козак повернутися в Україну.

За його словами, реакція Козака на підозру була “обурливою”.

Нагадаємо, що на брифінгу щодо вручення підозри нардепам очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.

Варто додати, що журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.

Суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про підозри Медведчуку та Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

За словами Баканова, Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають задля вручення підозри.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.

Пізніше Медведчук, спілкуючись з журналістами після візиту до Офісу генпрокурора, заявив, що підозру йому не вручили, але надали можливість ознайомитися із її текстом.

“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.

Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.

Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.

Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.

Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.

  • Нагадаємо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.
  • Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому немає підозри у фінансуванні тероризму.

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