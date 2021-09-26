Батько американської попспівачки Брітні Спірс Джеймі таємно контролював її. Чоловік отримав доступ до її листування й розмов та записуючи аудіо в її спальні.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Зазначається, що про таємне стеження за Брітні виданню розповів Алекс Власов — експрацівник компанії Black Box Security, яка займалася встановленням прослуховувальної апаратури в будинку співачки. Цю інформацію підтвердили й численні джерела.

Власов розповів, що акаунт iCloud на телефоні Брітні налаштували так, що дані з нього дзеркально копіювалися на інші пристрої. Відтак, батько-опікун міг переглядати всі текстові повідомлення, дзвінки, фото, історію браузера та нотатки на телефоні співачки.

Окрім Джеймі Спірса, ці дані пересилали бізнес-менеджерці співачки Робін Грінгілл.

“Мені точно відомо, що Джеймі неодноразово приходив до Брітні й питав: “А чому ти писала тій чи іншій людині?” – каже Власов.

За його словами, є докази того, що за Брітні стежили й іншим чином. Чоловік розповів, що у 2016 році його тодішній керівник у Black Box Security доручив йому очистити один USB-накопичувач, попередивши, що “ніхто ніколи не повинен про це дізнатися”.

Як виявилося потім, на накопичувачі були 180 годин аудіозаписів зі спальні Брітні. Власов зробив копії аудіофайлів, перш ніж видалити їх із носія. Крім того, факт прослуховування спальні співачки газеті підтвердили джерела з її оточення.

Власов у розмові з виданням припустив, що батько Спірс використовував стеження за своєю нею, щоб контролювати її життя.

“Не було схоже, щоб до неї ставилися як до людини”, – сказав чоловік.

Він також порівняв описане з умовами утримання в’язнів.

Ба більше, Власов стверджує, що опікуни Спірс стежили за її оточенням. Зокрема вони стежили за діями її нареченого Сема Ашгарі. Йому забороняли писати будь-що про Брітні без погодження. Цікаво, що стеження оплачували коштами співачки, якими вона не могла розпоряджатися.

Представники Джеймі Спірса у коментарі The New York Times заперечують таємне стеження. Вони запевняють, що всі дії були законні й ”здійснювалися з відома та згоди Брітні, призначеного їй адвоката і суду”. Те ж сказали і юристи компанії Black Box Security.

Водночас адвокат Брітні Спірс Метью Розенгарт каже, що за співачкою стежили без її відома, і це “ганебні дії, яким нема виправдання”. За його словами, факти стеження повинні бути повністю розслідувані.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що їй проти волі давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Брітні повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла з суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.