Суд відпустив одеського поета Андрія Хаєцького

Сьогодні, 28 травня, Одеський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про арешт активіста і поета Андрія Хаєцького.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Хаєцького відпустили на свободу під поручительство народних депутатів Анатолія Урбанського та Сергія Колебошина.

Фото: “Думська”

Сам Андрій Хаєцький на засіданні не був присутній, оскільки він знаходиться в медчастині СІЗО через погіршення стану здоров’я.

Крім того, під будівлею суду пройшла акція на підтримку поета. Незважаючи на дощ, прийшло близько 200 осіб.

Фото: “Думська”

22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на 2 місяці громадського активіста і поета Андрія Хаєцького. Його звинувачують у причетності до трагедії, яка сталася 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і забрала життя 16 людей.