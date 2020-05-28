Covid-19 Україна

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Суд відпустив одеського поета Андрія Хаєцького

Сьогодні, 28 травня, Одеський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про арешт активіста і поета Андрія Хаєцького.

Четвер, 28 травня 2020, 14:28

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Хаєцького відпустили на свободу під поручительство народних депутатів Анатолія Урбанського та Сергія Колебошина.

Фото: “Думська”

Сам Андрій Хаєцький на засіданні не був присутній, оскільки він знаходиться в медчастині СІЗО через погіршення стану здоров’я.

Крім того, під будівлею суду пройшла акція на підтримку поета. Незважаючи на дощ, прийшло близько 200 осіб.

Фото: “Думська”

22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на 2 місяці громадського активіста і поета Андрія Хаєцького. Його звинувачують у причетності до трагедії, яка сталася 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і забрала життя 16 людей.

Нагадаємо, 4 грудня, в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.

В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.

Теги: Андрей Хаецкий, коледж, Одеса, пожежа

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