Суд відпустив одеського поета Андрія Хаєцького

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.
Хаєцького відпустили на свободу під поручительство народних депутатів Анатолія Урбанського та Сергія Колебошина.
Фото: “Думська”
Сам Андрій Хаєцький на засіданні не був присутній, оскільки він знаходиться в медчастині СІЗО через погіршення стану здоров’я.
Крім того, під будівлею суду пройшла акція на підтримку поета. Незважаючи на дощ, прийшло близько 200 осіб.
Фото: “Думська”
22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на 2 місяці громадського активіста і поета Андрія Хаєцького. Його звинувачують у причетності до трагедії, яка сталася 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і забрала життя 16 людей.
Нагадаємо, 4 грудня, в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.
В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.
- У січні Державне бюро розслідувань у зв’язку з 4 смертельними пожежами повідомило про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктору Федорчаку.
- У справі про пожежу в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, під час якої загинули 16 осіб, з’явилися нові підозрювані.