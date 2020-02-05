Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Після початку судового засідання адвокати Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, відразу попросили про допит Положинського.

“Один із основних доказів слідства по Антоненку – нібито знайдений у нього предмет, схожий на міну. Яку не визнано експертизою, що є в матеріалах справи, вибуховим пристроєм. Зараз у суді присутній Олександр Положинський. Він може пояснити обставини, за яких Антоненко отримав цей предмет. Просимо про допит цього свідка”, – заявив адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

Прокурор Сергій Зузак проти допиту не заперечував. У результаті суддя Віталій Писанець клопотання захисту задовольнив.

Також захист попросив додати до матеріалів справи заяви ряду осіб про готовність взяти Антоненка на поруки. Це, зокрема, нардепи Михайло Бондар і Яна Зінкевич, екснардеп Оксана Корчинська, ветерани та волонтери.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.