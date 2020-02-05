Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Після початку судового засідання адвокати Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, відразу попросили про допит Положинського.
“Один із основних доказів слідства по Антоненку – нібито знайдений у нього предмет, схожий на міну. Яку не визнано експертизою, що є в матеріалах справи, вибуховим пристроєм. Зараз у суді присутній Олександр Положинський. Він може пояснити обставини, за яких Антоненко отримав цей предмет. Просимо про допит цього свідка”, – заявив адвокат Антоненка Станіслав Кулик.
Прокурор Сергій Зузак проти допиту не заперечував. У результаті суддя Віталій Писанець клопотання захисту задовольнив.
Також захист попросив додати до матеріалів справи заяви ряду осіб про готовність взяти Антоненка на поруки. Це, зокрема, нардепи Михайло Бондар і Яна Зінкевич, екснардеп Оксана Корчинська, ветерани та волонтери.
Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- 13 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що перед початком обшуків Андрій Антоненко попросив родича забрати з квартири “зелену штуку”. Глава МВС стверджував, що це була розібрана міна МОН-50.
- Згодом поліція опублікувала смс, розмови Андрія Антоненка нібито про міну і відео її вилучення. Правоохоронці стверджували, що вбивці журналіста Павла Шеремета використовували вибухову речовину, залишки якої виявили під час обшуку у Андрія Антоненка, в міні МОН-50.
- 23 грудня спікер Сил спеціальних операцій (ССО) підполковник Олексій Нікіфоров заявив, що міна, яку, за твердженням слідства, знайшли у Андрія Антоненка, була деактивована і її використовували для зйомки.