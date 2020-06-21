Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно з висновком окружного судді Ройса Ламберта, аргументів Міністерства юстиції виявилося недостатньо, щоб зупинити випуск книги.

Суддя зазначив, що мемуари вже надруковані і надійшли в розпорядження преси, а також новинних телекомпаній.

“З причин, які навряд чи варто вказувати, суд не буде видавати постанову про вилучення і знищення політичних мемуарів на всій території країни”, – зазначив Ламберт.

При цьому суддя наголосив, що Болтон своїми одкровеннями “поставив під удар національну безпеку”.

“Хоча однобока поведінка Болтона викликає серйозні побоювання щодо національної безпеки, уряд не зміг довести, що судова заборона є належним засобом правового захисту… Відповідач Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів. Він завдав шкоди своїй країні, а себе поставив перед громадянською (і , можливо, кримінальною) відповідальністю”, – йдеться в рішенні Ламберта, яке цитує агентство Reuters.

Суддя розкритикував Болтона за те, що той вирішив випустити книгу, не отримавши офіційного підтвердження про відсутність у рукописі конфіденційної або секретної інформації. У той же час суд вирішив, що судова заборона вже не допоможе зупинити шкоду, нанесену публікацією книги.

“З сотнями тисяч екземплярів по всьому світу – і багато з них в розпорядженні новинних організацій – шкоди вже завдано”, – заявив суддя Ламберт.

Книга Джона Болтона називається “Кімната, де все сталося: мемуари з Білого дому”. Вона повинна з’явитися в продажу у вівторок, 23 червня. Вже зараз багато хто прогнозує, що мемуари стануть бестселером.

У книзі, зокрема, йдеться про те, що Дональд Трамп просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти йому виграти вибори в листопаді 2020 року, щоб залишитися в кріслі глави держави. Крім того, в мемуарах йдеться, що Трамп не хотів надавати військову допомогу Україні і був проти санкцій щодо Росії.

Адміністрація Дональда Трампа вимагала через суд тимчасової заборони на публікацію, аргументуючи свою вимогу тим, що в мемуарах міститься секретна інформація, яка загрожує національній безпеці (і рукопис повинен пройти додаткову перевірку).

Незабаром після оприлюднення рішення суду Трамп знову звинуватив Болтона в розкритті секретної інформації.

“Джон Болтон, якого я повернув (у політику, – ред.) і дав йому шанс, коли його всі списали, порушив закон, видавши секретну інформацію (у великих обсягах). Він повинен заплатити за це дуже високу ціну, як це було з деякими до нього. Це ніколи не повинно повторитися!!!” – наголосив президент США у своєму Twitter.

Трамп також розцінив рішення суду як перемогу. За словами американського лідера, суддя вже не міг зупинити публікацію книги, яка надрукована і потрапила в ЗМІ, однак на засіданні були зроблені “сильні і переконливі” заяви про розголошення Болтоном секретної інформації.

Білий дім, у свою чергу, випустив окрему заяву, в якій говориться, що адміністрація “має намір змусити Болтона виконати подальші вимоги підписаних ним угод і гарантувати, щоб він не отримав прибутку від свого ганебного рішення поставити прагнення до грошей і слави вище своїх зобов’язань щодо захисту національної безпеки”.

Трамп звільнив Болтона з посади радника з нацбезпеки у вересні 2019 року через “незгоду з його судженнями”.