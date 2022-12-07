Про це повідомляє The Washington Post.

Компанії Trump Organization, яка займається нерухомістю, готельним бізнесом та гольф-курортом, загрожує штраф у розмірі 1,6 млн доларів. Такий вирок можуть винести компанії вже 13 січня 2023 року.

Присяжні Верховного суду Нью-Йорка почали обговорення у понеділок, 5 грудня. Компанію експрезидента США звинуватили в шахрайстві, змові, податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації. Водночас самого Трампа у правопорушеннях не звинуватили.

Вироки 6 грудня були винесені на тлі інших проблем для сімейного бізнесу Трампа, проти якого у вересні генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс подала до суду у цивільній справі, за якою Трамп, троє його дорослих дітей та колишній фінансовий директор Аллен Вайссельбрг, звинувачуються у маніпулюванні оцінкою їх власності, щоб отримати кращі умови за кредитами та страховими полісами, а також отримати податкові пільги. Позов має на меті стягнути понад 250 мільйонів доларів і може пошкодити здатність організації Трампа продовжувати вести бізнес у штаті.

У кримінальній справі присяжні побачили низку звітів про заробітну плату та витрати Trump Organization за роки, які показували, як керівники отримували пільги, такі як розкішні квартири та автомобілі марки Mercedes-Benz, навмисно приховуючи їх від податкових органів.

“Це була справа про брехню та обман, фальшиві документи з метою ухилення від сплати податків на користь окремих осіб і Trump Organization. Вони тепер притягнуті до відповідальності в суді”, — заявив окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг у будівлі суду після винесення вироку.

Прессекретарка Trump Organization Кімберлі Бенза у своїй заяві назвала “абсурдом” те, що компанію можна вважати відповідальною за дії окремих співробітників, вказуючи на елементи свідчень Вайссельберга, в яких він сказав, що керувався власною “жадібністю” і що він “зрадив” сім’ю Трампа.

Юристи компанії Trump Organization повідомили, що подаватимуть апеляцію.

Прокуратура здебільшого побудувала справу навколо Вайссельберга, який у серпні визнав себе винним за 15 пунктами звинувачення, зокрема за податкове шахрайство, змову та крадіжку у великих розмірах. Йому пообіцяли різко скоротити термін ув’язнення до п’яти місяців в обмін на свідчення проти компанії. Йому загрожувало до 15 років позбавлення волі.

У своїх свідченнях Вайссельберг детально описав, як він і контролер компанії Джеффрі МакКонні планували обман державних і федеральних податкових органів, починаючи з 2005 року, який тривав понад 10 років.

Вайсельберг використовував компанію для покриття великих особистих витрат, таких як оренда розкішної квартири на річці Гудзон, оренда Mercedes-Benz для себе та його дружини та навчання в приватній школі для його онуків.

У деяких випадках він повертав компанії свої особисті витрати, що дозволяло йому незаконно використовувати компенсацію до оподаткування. Інші витрати були оплачені компанією, але не були відображені як оподатковуваний прибуток, як того вимагає податкове законодавство.

МакКонні, який у своїх свідченнях зізнався у скоєнні злочинів, отримав імунітет згідно із законодавством Нью-Йорка, оскільки він був викликаний прокурорами як свідок великого журі у справі.

Прокурори стверджували, що поведінка Вайссельберга та МакКонні призвела до кримінальної відповідальності компанії. Дві організації Trump Organization — Trump Corporation і Trump Payroll Corp. — опинилися під судом. Обох визнали винними за всіма 17 пунктами звинувачення.

“Компанія культивувала культуру шахрайства та обману, роздаючи щедрі незаконні винагороди, щоб спонукати своїх керівників вищої ланки фальсифікувати документи податкової звітності, щоб замаскувати справжню компенсацію, яку вони платили цим керівникам”, — стверджував у своєму підсумку минулого тижня помічник окружного прокурора Манхеттена Джошуа Стінгласс.

Він також звинуватив компанію у тому, що вона робить “цапами відпущення” своїх бухгалтерів за те, що вони “не були достатньо пильними, щоб помітити їхні посадові злочини”.

Юристи компаній заявили, що Вайссельберг не мав наміру допомагати Trump Organization, а лише собі, і що прокурори не довели наявність корпоративної відповідальності. Водночас прокуратура заявила, що компанія заощадила на своїх податкових зобов’язаннях Medicare і отримала інші переваги від цієї схеми.

Офіс окружного прокурора Манхеттена під час закриття справи, наголосив, що Трамп особисто знав про податкові махінації, здійснені його керівництвом. Під час свого підсумку Стейнгласс вказав на документ, який був парафований Трампом, і назвав його “явним” доказом того, що він знав, що його керівники майстрували витрати, щоб зменшити свої податкові зобов’язання.

У нещодавньому пості в соцмережах Трамп заперечив, що знав про злочини, скоєні Вайссельбергом і Макконні.

Офіс Брегга розслідує інші аспекти потенційної злочинності, включно з тим, чи Трамп незаконно спотворив свої статки представникам банку та страхових компаній, щоб отримати кращі ставки за кредитами та полісами.

Брегг нещодавно призначив колишнього високопосадовця Міністерства юстиції Метью Коланджело старшим радником. Коланджело, ймовірно, буде залучений до поточного перегляду Трампа.

ДОВІДКА: ще улітку 2021 року компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років.

Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.