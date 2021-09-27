Серед представників правого руху Proud Boys, який брав участь у штурмі Капітолія США, був інформатор Федерального бюро розслідувань (ФБР). Він стверджує, що група не планувала атаку.

Про це йдеться у матеріалі американська газета The New York Times.

Зазначається, що один з учасників руху Proud Boys впродовж усього шляху від Монумента Вашингтона до Капітолія США надсилав текстові повідомлення своєму куратору в ФБР.

Зазначається, що бюро мало інформатора в натовпі, який давав уявлення про подію зсередини. За версією інформатора, особу якого приховують, Proud Boys, відомі своїми вуличними бійками, просто йшли за натовпом прихильників Трампа, а не здійснювали будь-які заздалегідь заплановані заворушення та напади.

Інформатор зустрівся з представниками руху Proud Boys вранці 6 січня біля Монумента Вашингтона. Пізніше він описав свій шлях до Капітолія. Чоловік повідомив куратору, що бачить знесені огорожі, а потім прихильники Трампа увірвались всередину.

В якийсь момент куратор, схоже, не зрозумів, що у Капітолій увірвалися прихильники Трампа. Він просив інформатора розповідати йому про все, що відбувається, особливо про ймовірне насильство.

Газета пише, що використання інформаторів завжди викликає у правоохоронців сумніви щодо правдивості та повноти наданої ними інформації. У записах, що опинилися у розпорядженні газети, не зазначається, чи мав інформатор вплив на Proud Boys, чи знав про плани щодо штурму Капітолія, чому він погодився співпрацювати з ФБР та чи передавав правдиву й повну інформацію.

Однак джерела наголошують, що ФБР знало набагато більше інформації про штурм Капітолія, ніж припускалося раніше.

Водночас нова інформація, ймовірно, ускладнить зусилля слідчих щодо доведення гучних звинувачень у змові, висунутих кільком членам Proud Boys.

Інформатор заперечував, що група Proud Boys мала намір застосовувати насильство того дня. У тривалих інтерв’ю він також заперечував, що організація заздалегідь планувала штурм Капітолію.

Записи, що описують розповідь інформатора від 6 січня, – уривки з його інтерв’ю та спілкування з ФБР до, під час та після заворушень, – містять твердження адвокатів, які стверджують, що хоча кілька представників Proud Boys проникли на Капітолій, група не прибула до Вашингтона із заздалегідь задуманим штурмом будівлі.

Крім того, записи свідчать про те, що працівники ФБР у Вашингтоні були заздалегідь попереджені про те, що інформатор йде до Капітолія з кількома іншими Proud Boys.

У ФБР також був додатковий інформатор, пов’язаний з іншою групою Proud Boys, який брав участь у розграбуванні Капітолію.

Крістофер А. Рей, директор ФБР, визнав у Конгресі в березні, що бюро вивчає якість інформації, яку зібрало про 6 січня.

У своїй заяві ФБР заявило, що збір розвідувальної інформації є центральним у його місії захисту американського народу та дотримання Конституції.

“Хоча стандартною практикою ФБР не є обговорення його джерел та методів, важливо розуміти, що джерела надають цінну інформацію щодо злочинної діяльності та питань національної безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Куратор ФБР не відразу усвідомив масштаб того, що відбувалося. Записи свідчать, що інформатор поїхав до Вашингтона за власним бажанням, а не на прохання ФБР.

Слідчим важливо дізнатися, чи була змова Proud Boys та інших організацій щодо заворушень у Капітолії. Дані від інформатора є лише частиною розслідування.

Інформатор розпочав співпрацю з ФБР у липні 2020 року. Схоже, він був близьким з кількома іншими представниками руху Proud Boys, включаючи тих, кому висунули звинувачення у нападі. Але із записів не зрозуміло, наскільки добре він знав вищих керівників руху або чи міг він краще знати про потенційні плани штурму Капітолія.

На тлі затримань представників руху його керівники почали підозрювати все більше осіб у співпраці з ФБР.

Такий настрій всередині руху почався через три тижні після заворушень, коли раптом виявилося, що їхній лідер Енріке Тарріо сам працював інформатором ФБР задовго до того, як приєднався до Proud Boys.

Тарріо не був у Капітолії 6 січня, оскільки суддя наказав йому триматися якомога далі від Вашингтона після арешту за кілька днів до цього за звинуваченням у спалюванні прапору Black Lives Matter. Наразі він відбуває п’ятимісячний термін.

Прокуратура висунула звинувачення у змові проти 15 членам Proud Boys у чотирьох окремих, але взаємопов’язаних справах. Це одні з найвідоміших звинувачень, висунутих у понад 600 справах, пов’язаних із нападом на Капітолій.

Прагнучи довести, що Proud Boys заздалегідь спланували напад, а потім реалізували ці плани, прокурори стверджували в судових документах, що лідери руху збирали гроші, щоб привести людей до Вашингтона. Крім того, вони здійснили закупівлю обладнання, зокрема захисних жилетів та багатоканальних радіоприймачів. Також вони наказали представникам руху уникати носіння їхніх типових чорно-жовтих футболок поло й обрати більш буденний одяг.

ФБР також зібрало публікації в соціальних мережах та записи подкастів, у яких члени Proud Boys сприймають поразку Трампа на виборах як своєрідний початок революції. При цьому деякі з них пропонують розстріляти “зрадників” й говорять про те, що на горизонті громадянська війна.

Зазначається, що в рамках свого розслідування федеральні агенти отримали доступ до тисячі приватних групових чатів Proud Boys у застосунку для обміну повідомленнями Telegram. В одному з чатів напередодні штурму лідер Proud Boys сказав, щоб члени руху проявляли здоровий глузд, додавши: “Поліціянти – головна загроза”.

При цьому інформатор заперечує, що Proud Boys були організаторами штурму.

За даними записів, напередодні штурму інформатор повідомив, що група не планує чинити насильство.

Під час інтерв’ю у квітні інформатор знову сказав своїм кураторам, що лідери Proud Boys дали чіткі розпорядження зберігати оборонну позицію 6 січня. У день заворушень він не чув вказівок зупинити процес сертифікації результатів виборів.

Записи свідчать, що після поїздки до Вашингтона та реєстрації на Airbnb у Вірджинії 5 січня інформатор провів більшу частину 6 січня з іншими представниками Proud Boys, включаючи тих, кому було пред’явлено звинувачення у штурмі. Хоча інформатор згадував, що бачив того дня лідерів Proud Boys, зокрема Ітана Нордіна, якому також пред’явили звинувачення, немає жодних ознак того, що він був безпосередньо причетний до очільників руху.

У детальному описі своєї діяльності інформатор, який був учасником групового чату Proud Boys, описав зустріч з іншими представниками руху о 10 годині ранку. Потім колона пішла маршем до Капітолія. Коли він прибув до будівлі, натовп начебто вже пройшов повз першу огорожу.

Інформатор потрапив у Капітолій після того, як обговорив це з куратором. Потім він повідомив куратору, що у будівлі Капітолія когось застрелили. Записи свідчать, що він нікого не поранив і нічого не зламав.

Згідно з даними, інформатор вперше почав розповідати ФБР, що він дізнався про масові заходи 6 січня наприкінці грудня. Він показав своїм кураторам скриншоти онлайн-чату, популярного серед прихильників Трампа. Вони вказують на те, що деякі учасники планували привезти зброю до Вашингтона.

При цьому записи не містять жодних ознак того, що інформатору було відомо про можливу змову лідерів Proud Boys щодо цілеспрямованого підбурювання прихильників Трампа, яких у русі називають “нормами”, до заворушень.

Згідно з судовими документами в одній справі, лідер Proud Boys з Філадельфії написав у Telegram-каналі руху вранці 6 січня:

“Я хочу бачити, як тисячі норм спалюють це місто сьогодні в попіл”.

Після того, як штурм закінчився, інший керівник підсумував свої думки щодо заворушень у чаті.

“Я не очікував цього сьогодні”.