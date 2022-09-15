російсько-українська війна

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«Світ повинен притягнути РФ до реальної відповідальності» – Зеленський прокоментував масові поховання в Ізюмі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання на сотні осіб. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися, водночас запевнив, що більше перевіреної інформації має бути завтра.

П’ятниця, 16 вересня 2022, 00:53
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Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Вже 16 вересня до Ізюма приїдуть журналісти – українські та міжнародні.

“Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати”, – наголосив президент.

Зеленський переконаний, що світ повинен притягнути РФ до реальної відповідальності за цю війну, натомість Україна зробить все для цього.

“Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!”, – зазначив він.

Глава держави також зауважив, що держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет, проте, переконаний, що жодна ракета не наблизить РФ до її мети. Він наголосив, що підкорення України не буде.

Водночас президент впевнений, що кожна ракета наближає РФ до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження.

Раніше стало відомо, що в Ізюмі знайдено масове захоронення, що містить близько 440 могил.

Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу. Офіцерам поліції також відомо про низку інших місць поховань, оскільки вони почали розслідувати, які злочини були скоєні в тих частинах Харківської області, які кілька місяців перебували під контролем окупаційних російських військ.

Болвінов наголосив, що це злочин проти людяності, так не повинно бути в цивілізованому світі в 2022 році. Він також висловив переконання, що зло обов’язково буде покарано.

Теги: Зеленський, Ізюм, масові поховання в Ізюмі, покарання для рф, рф - терорист

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