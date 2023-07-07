Джерело: Reuters
За даними джерел, заходи проти ПВК “Вагнер” включали блокування телефонних ліній, виклик командирів “Вагнер” на російську військову базу та наказ найманцям підписати нові контракти з міністерством оборони Росії або негайно залишити Сирію.
Сирійська влада швидко зробила певні кроки, щоб зупинити найманців.
“Роль ПВК “Вагнера” в Сирії — якою вона була раніше — закінчилася”, — сказав Навар Шабан, науковий співробітник Центру стратегічних досліджень Омран, яка займається Сирією. “Враховуючи події, їхні відносини з міністерством оборони Сирії закінчені”.
Високопоставлені сирійські військові та розвідувальні посадовці приватно висловили занепокоєння, що заколот може порушити російську військову присутність, на яку вони так довго покладалися.
Присутність угруповання найманців у Сирії є відносно невеликою – від 250 до 450 осіб.
Військова розвідка Сирії вночі в п’ятницю, 23 червня, перервала стаціонарні телефони та Інтернет-з’єднання з районів дислокації російських військ “Вагнера”, щоб перешкодити їм спілкуватися між собою.
Сирійська військова розвідка та російські чиновники оборони тісно координували свою роботу, щоб ізолювати та контролювати заколот Пригожина.
- Аналіз таємного календаря Пригожина свідчить про те, що ватажок ПВК “Вагнер” регулярно планував зустрічі або телефонні розмови з російським високопоставленим генералом і численними заступниками Путіна.
- Африканські ЗМІ повідомляють, що бойовики російської приватної військової компанії “Вагнер” повертаються з Африки до Росії.
- Задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії групу найманців ПВК “Вагнера” звинуватили у звірствах в Африці.
- У Сполучених Штатах вважають, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин може бути причетним до виведення миротворців ООН з Малі, які перебували там з 2013 року.