Коли ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розпочав заколот в Росії 24 червня, влада Сирії та російські військові командири вжили низку оперативних заходів проти бойовиків, щоб зупинити повстання.

Джерело: Reuters

За даними джерел, заходи проти ПВК “Вагнер” включали блокування телефонних ліній, виклик командирів “Вагнер” на російську військову базу та наказ найманцям підписати нові контракти з міністерством оборони Росії або негайно залишити Сирію.

Сирійська влада швидко зробила певні кроки, щоб зупинити найманців.

“Роль ПВК “Вагнера” в Сирії — якою вона була раніше — закінчилася”, — сказав Навар Шабан, науковий співробітник Центру стратегічних досліджень Омран, яка займається Сирією. “Враховуючи події, їхні відносини з міністерством оборони Сирії закінчені”.

Високопоставлені сирійські військові та розвідувальні посадовці приватно висловили занепокоєння, що заколот може порушити російську військову присутність, на яку вони так довго покладалися.

Присутність угруповання найманців у Сирії є відносно невеликою – від 250 до 450 осіб.

Військова розвідка Сирії вночі в п’ятницю, 23 червня, перервала стаціонарні телефони та Інтернет-з’єднання з районів дислокації російських військ “Вагнера”, щоб перешкодити їм спілкуватися між собою.

Сирійська військова розвідка та російські чиновники оборони тісно координували свою роботу, щоб ізолювати та контролювати заколот Пригожина.