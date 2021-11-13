Про це авіаперевізник повідомив у своєму профілі Twitter.

Компанія відзначає, що вона не може розрізнити сирійських громадян, які подорожують до Білорусі як туристи, від тих, що летять як мігранти.

Рішення щодо припинення рейсів до Білорусі набирає чинності відсьогодні.

“Через критичні умови на білорусько-польському кордоні, а також оскільки більшість пасажирів наших рейсів до аеропорту Мінська є громадянами Сирії, важко відрізнити мандрівників, які прямують до Білорусі як кінцевого пункту призначення від іммігрантів. Наші рейси від сьогодні 13.11.21 до аеропорту Мінська призупинено”, – повідомила компанія.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.