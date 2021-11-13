Про це міжнародному інформагентству Reuters заявив виконавчий директор агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex Фабріс Леггері.
“З нашого аналізу ризиків ми бачимо, що всі фактори, які спровокували цю кризу, все ще зберігаються і що ситуація не змінюється, не відбувається зниження напруженості. Ми маємо бути готові до того, що нам доведеться мати справу з цією ситуацією протягом тривалого часу”, – сказав він.
Польська прикордонна служба повідомила, що у жовтні було здійснено понад 17 000 незаконних спроб перетину кордону, що більш ніж удвічі перевищує кількість спроб у вересні, і тисячі мігрантів, як і раніше, проживають у таборах неподалік кордону Білорусі з Польщею.
На сьогодні Польща відмовилася від додаткової підтримки у вигляді прикордонників Frontex, стверджуючи, що має досить великі власні прикордонні сили для виконання цієї роботи. Але уряд країни піддався критиці за те, що не дозволив Frontex допомогти впоратися з кризою.
За словами Леггері, хоча Frontex не направив до Польщі допомогу для роботи на місцях, агентство обговорює можливість обміну додатковими супутниковими знімками та посилення повітряного спостереження.
Frontex також планує допомогти Польщі повернути мігрантів до країн їхнього походження, таких як Ірак.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі сотні мігрантів прямують до польського кордону у супроводі силовиків. Польська сторона наголосила, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.
9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали і повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.
- П’ятий Президент України та лідер партії “Європейська солідарність” закликав найвище керівництво країни розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу.
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що “нормальний кордон” між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.