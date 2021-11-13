Європейський Союз має бути готовий зіткнутися зі збільшенням кількості мігрантів, які намагаються в'їхати в блок, оскільки прибуття багатьох громадян країн Близького Сходу через Білорусь триватиме ще довгий час.

Про це міжнародному інформагентству Reuters заявив виконавчий директор агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex Фабріс Леггері.

“З нашого аналізу ризиків ми бачимо, що всі фактори, які спровокували цю кризу, все ще зберігаються і що ситуація не змінюється, не відбувається зниження напруженості. Ми маємо бути готові до того, що нам доведеться мати справу з цією ситуацією протягом тривалого часу”, – сказав він.

Польська прикордонна служба повідомила, що у жовтні було здійснено понад 17 000 незаконних спроб перетину кордону, що більш ніж удвічі перевищує кількість спроб у вересні, і тисячі мігрантів, як і раніше, проживають у таборах неподалік кордону Білорусі з Польщею.

На сьогодні Польща відмовилася від додаткової підтримки у вигляді прикордонників Frontex, стверджуючи, що має досить великі власні прикордонні сили для виконання цієї роботи. Але уряд країни піддався критиці за те, що не дозволив Frontex допомогти впоратися з кризою.

За словами Леггері, хоча Frontex не направив до Польщі допомогу для роботи на місцях, агентство обговорює можливість обміну додатковими супутниковими знімками та посилення повітряного спостереження.

Frontex також планує допомогти Польщі повернути мігрантів до країн їхнього походження, таких як Ірак.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі сотні мігрантів прямують до польського кордону у супроводі силовиків. Польська сторона наголосила, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.

9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали і повернули назад польські прикордонники.