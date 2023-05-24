Джерело: Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
Українським захисникам вдалося захопили чергового найманця з ПВК “Ветеран”.
“Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута”, — розповів він.
Напередодні Сирський заявляв про успіхи українських військ на флангах у Бахмуті. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслювала, що по флангах на півночі і півдні від Бахмута є “незначне просування”.
Станом на вчора у місті зменшились бої, але вони тривають у передмісті. Російські війська намагаються зайняти вигідні позиції.
Аналітики Інституту вивчення війни зранку 24 травня передали, що вперше з грудня 2022 року у вечірньому зведенні не згадувалось про бої у місті Бахмут на Донеччині.
- Збройні сили України взяли Бахмут у напівоточення. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що українські військові продовжують зберігати контроль над частиною міста.
- Президент США Джо Байден заявив, що у боях за Бахмут росіяни втратили понад 100 тисяч осіб. У числі враховано санітарні втрати.