Джерело: Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Українським захисникам вдалося захопили чергового найманця з ПВК “Ветеран”.

“Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута”, — розповів він.

Напередодні Сирський заявляв про успіхи українських військ на флангах у Бахмуті. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслювала, що по флангах на півночі і півдні від Бахмута є “незначне просування”.

Станом на вчора у місті зменшились бої, але вони тривають у передмісті. Російські війська намагаються зайняти вигідні позиції.

Аналітики Інституту вивчення війни зранку 24 травня передали, що вперше з грудня 2022 року у вечірньому зведенні не згадувалось про бої у місті Бахмут на Донеччині.