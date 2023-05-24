На думку військових аналітиків, дводенне вторгнення з України на західні кордони Росії може змусити Кремль відвернути війська від лінії фронту напередодні контрнаступу.

Джерело: Reuters

У виданні зазначають, що попри заперечення України, що вона причетна до вторгнення у Бєлгородську область, воно майже напевне було скоординоване разом з ЗСУ, які готуються до контрнаступу

“Українці намагаються відтягнути росіян у різні боки, щоб відкрити прогалини. Росіяни змушені посилати підкріплення”, – сказав Ніл Мелвін, аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

Україна заявляє, що планує провести масштабний контрнаступ, щоб повернути окуповані території, але Росія напоготові і побудувала великі укріплення на сході та півдні тимчасово окупованої частини України.

Вторгнення відбулося далеко від епіцентру бойових дій на східному Донбасі України та приблизно за 160 км від лінії фронту на півночі Харківської області.

“Їм доведеться зреагувати на це і розмістити туди війська, а потім мати багато військ уздовж прикордонної зони, навіть якщо це може бути не той шлях, яким українці йдуть”, — сказав Мелвін.

Російські військові заявили напередодні, що розгромили бойовиків, які атакували західну Бєлгородську область за допомогою бронетехніки напередодні, убивши понад 70 “українських націоналістів”, а решту відтіснивши назад в Україну.

Київ заявив, що атаку здійснили російські громадяни, назвавши це внутрішньоросійською боротьбою. Відповідальність взяли на себе два угруповання, що діють в Україні – Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон “Свобода Росії”.

Групи були створені під час повномасштабного вторгнення Росії та залучили російських бійців-добровольців, які хотіли воювати проти власної країни разом з Україною та скинути президента РФ Володимира Путіна.

Марк Галеотті, голова лондонської консалтингової компанії Mayak Intelligence і автор кількох книг про російську армію, сказав, що ці дві групи складалися з росіян, налаштованих проти Кремля, від лібералів і анархістів до неонацистів.

“Вони сподіваються, що якимось невеликим чином можуть сприяти падінню режиму Путіна. Але водночас ми повинні усвідомлювати, що це не незалежні сили… Ними керує українська військова розвідка”, — сказав він.

Сполучені Штати заявляють, що не “сприяють і не заохочують” українські атаки на територію Росії, але що Київ має вирішувати, як він веде військові операції.

Кілька подібних вторгнень у Росію відбулося за останні місяці, і хоча цей тижневий був найбільшим із відомих сьогодні, він все ще незначний у порівнянні з бойовими діями на передовій.

Олексій Барановський, речник політичного крила легіону “Свобода Росії”, сказав Reuters у Києві, що він не може розповісти про кількість військ, які беруть участь в операції, але що легіон налічує загалом чотири батальйони.

Барановський заперечував наявність великих втрат і відкидав російські повідомлення про великі втрати як дезінформацію.

Він сказав, що підрозділ є частиною українського Інтернаціонального легіону і, отже, частиною його збройних сил, але заперечив, що вторгнення було скоординовано з українською владою.

“Це перші кроки в головній меті повалення режиму Путіна за допомогою збройної сили. Інших альтернатив немає”, – сказав він.

Галеотті сказав, що вторгнення виглядало як операція з “формування” українського поля бою перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

“Це справді шанс зробити дві речі. Одна — розбурхати росіян, змусити їх занепокоїтися можливістю повстань серед власного народу. Але по-друге, змусити росіян розвести свої війська”, — сказав він.

Мелвін зазначив, що операція також сприяла підняттю морального духу в Україні.

Українська влада імітувала риторику Кремля щодо анексії Криму Росією в 2014 році, коли він спочатку заперечував, що залучені війська були російськими і те, що “військову форму можна купити у будь-якому магазині”.

ДОВІДКА. Ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, палала будівля ФСБ.

Згодом стало відомо, що підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Це стало несподіванкою для росіян. Загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області, у межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляв, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.