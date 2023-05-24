За даними ЗМІ, українські військові не брали участь в операції на території Бєлгородській області Росії, а російські добровольці легіону "Свобода Росії", попри заяви міністерства оборони РФ, зазнали незначних втрат.

Джерело: New York Times, посилаючись на високопоставленого українського посадовця.

Бійці, які взяли на себе відповідальність за атаку на українському кордоні в Бєлгородській області Росії, є членами добровольчого загону, що складається з громадян Росії, які воювали разом з українськими силами.

Легіон “Свобода Росії” був створений у серпні 2022 року, аби дати можливість росіянам, які виступають проти війни в Україні, взяти до рук зброю та воювати разом з українцями. Раніше бойові дії антикремлівських російських добровольців обмежувалися здебільшого лінією фронту в Україні.

Ситуація змінилася цього тижня, бійці “Свобода Росії” разом з росіянами з іншої групи під назвою російський добровольчий корпус (РДК) перетнули кордон та “звільнили” кілька населених пунктів на території Росії. У вівторок легіон “Свобода Росії” заявив, що бої в Бєлгородській області тривають, хоча міністерство оборони Росії писали, що всі бійці, які не були вбиті, відкинуті в Україну.

“Це перша операція Легіону на території Росії, і надалі масштаби наших дій будуть тільки збільшуватися”, — зазначив російський боєць, на псевдо “Цезар”, який брав участь в операції.

Як пише видання, дані щодо причетності українських військових до операції відсутні. Російський легіон діє під егідою українського Інтернаціонального легіону, бойового загону, до складу якого входять підрозділи, що складаються з американських і британських добровольців, а також білорусів, грузинів та інших.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що українські військові здебільшого виконують допоміжну роль, захищаючи кордон України.Водночас жоден український військовий на територію Росії не заходив.

Також він додав, що втрати у підрозділах, які брали участь в операції, за словами чиновника, були, але не настільки, аби вплинути на їх боєздатність.

ДОВІДКА. Ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, палала будівля ФСБ.

Згодом стало відомо, що підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Це стало несподіванкою для росіян. Загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області, у межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляв, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.