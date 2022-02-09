Про це повідомляє польське видання Polsat News.
За його словами НАТО і ЄС опинилися в складній ситуації, оскільки зараз вирішується питання про світову безпеку.
Польський президент наголосив, що до того ж у небезпечній ситуації опинилася країна, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО.
“Наше велике завдання – забезпечити мир для наших суспільств і народів, наша велика задача – захистити міжнародне право, захистити територіальну цілісність країн, які не є членами ЄС, ні членами НАТО, але є нашим союзником. Країна, в якій живуть люди, які хочуть свободи, хочуть незалежності, хочуть суверенітету – я думаю про Україну в цей момент”, – сказав Дуда.
Він зазначив, що ситуація на кордоні з Україною, яка склалася сьогодні, – найскладніша для світу з часів Другої світової війни.
“У нас безпрецедентний збір, угруповання російських військ уздовж кордону з Україною, у нас також є велике російське угруповання в Білорусії, де проходять навчання, які триватимуть до 20 лютого. Ми всі запитуємо себе, що буде далі, яким буде ефект від цих військових зрушень, яких світ і Європа не бачили з часів Другої світової війни”, – сказав президент Польщі.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Також стало відомо, що влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Окрім цього, у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- Раніше аналітики американського банку JPMorgan Chase закликали своїх клієнтів відмовитися від довгострокових інвестицій у російський рубль, посилаючись на зростання напруженості навколо України.