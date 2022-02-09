Президент Польщі Анджей Дуда назвав загрозу вторгнення Росії в Україну найскладнішою ситуацією для Євросоюзу та НАТО з 1989 року.

Про це повідомляє польське видання Polsat News.

За його словами НАТО і ЄС опинилися в складній ситуації, оскільки зараз вирішується питання про світову безпеку.

Польський президент наголосив, що до того ж у небезпечній ситуації опинилася країна, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО.

“Наше велике завдання – забезпечити мир для наших суспільств і народів, наша велика задача – захистити міжнародне право, захистити територіальну цілісність країн, які не є членами ЄС, ні членами НАТО, але є нашим союзником. Країна, в якій живуть люди, які хочуть свободи, хочуть незалежності, хочуть суверенітету – я думаю про Україну в цей момент”, – сказав Дуда.

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Україною, яка склалася сьогодні, – найскладніша для світу з часів Другої світової війни.

“У нас безпрецедентний збір, угруповання російських військ уздовж кордону з Україною, у нас також є велике російське угруповання в Білорусії, де проходять навчання, які триватимуть до 20 лютого. Ми всі запитуємо себе, що буде далі, яким буде ефект від цих військових зрушень, яких світ і Європа не бачили з часів Другої світової війни”, – сказав президент Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.