Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
“Швидке зниження курсу спонукало центральний банк припинити регулярну купівлю іноземної валюти, щоб уникнути будь-якого додаткового тиску на російську валюту”, – йдеться у матеріалі.
Банк вирішився на такий крок через непрогнозовані ризики стосовно розвитку ситуації навколо України. Водночас JPMorgan визнав, що раніше недооцінював небезпеку і в результаті втратив вкладення.
“Ймовірно, для стабільного ралі облігацій необхідні як зниження геополітичної напруженності, так і більш очевидні ознаки того, що інфляція досягла свого піку”, – зауважили у банку.
У банку вважають, що зараз рубль недооцінений у середньому на 13%.
- Нагадаємо, долар США та євро помітно зростають щодо російського рубля. Долар піднявся вище за 78 рублів до найбільшої вартості з листопада 2020 року, а євро вперше за півтора тижня перевищив 88 рублів і піднявся до максимуму за шість місяців. Центробанк Росії заявив, що не купуватиме іноземну валюту на міжбанку.
- Окрім цього, стало відомо, що у глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 76 російських бізнесменів втратили частину статків. Напружена ситуація між Україною та Росією призвела до одного із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.
- 24 січня стало відомо, що Вашингтон вже на завершальній стадії визначення конкретних військових частин, які США хочуть відправити до Східної Європи. Адміністрація президента Джо Байдена водночас складає військові накази для стримання агресивних дій Росії.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Також у НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.