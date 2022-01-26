Аналітики американського банку JPMorgan Chase закликали своїх клієнтів відмовитись від довгострокових вкладень у російський рубль, посилаючись на зростання напруженості навколо України.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

“Швидке зниження курсу спонукало центральний банк припинити регулярну купівлю іноземної валюти, щоб уникнути будь-якого додаткового тиску на російську валюту”, – йдеться у матеріалі.

Банк вирішився на такий крок через непрогнозовані ризики стосовно розвитку ситуації навколо України. Водночас JPMorgan визнав, що раніше недооцінював небезпеку і в результаті втратив вкладення.

“Ймовірно, для стабільного ралі облігацій необхідні як зниження геополітичної напруженності, так і більш очевидні ознаки того, що інфляція досягла свого піку”, – зауважили у банку.

У банку вважають, що зараз рубль недооцінений у середньому на 13%.