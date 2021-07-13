Бойовики терористичної організації Талібан стратили 22 афганських військових, які намагалися здатися в полон. Страту бойовики записали на відео та опублікували в соцмережах.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Спочатку таліби вимагали, аби афганські військовослужбовці склали зброю, а коли десятеро з них здалися, таліби почали стріляти. За даними американського телеканалу, бойовики розстріляли бійців спецпідрозділу, у яких закінчились боєприпаси. Вони охороняли базу Девлат Абад біля кордону Афганістану та Туркменістану.

В Талібані відповіли, що відео, яке опублікували в Мережі – “фальшивка афганських урядовців”. За їх словами, це відео “закликає афганських військових не здаватися в полон”.

Після того, як США оголосили про виведення своїх сил з території Афганістану, Талібан організував масштабний наступ на афганські позиції, захопивши ряд стратегічно важливих районів. За їх словами, вони контролюють 85% території країни. За даними американської розвідки, під контролем талібану – не більше третини територій.

За інформацією CNN, спецпризначенців розстріляли на вуличному ринку. Після бою за місто, у військових закінчились боєприпаси і їх оточили бойовики Талібану.

На відео чутно, як прохожий казав: “Не стріляйте в них, не стріляйте в них, я прошу вас, не стріляйте в них”. Після вистрілів, він сказав: “За що ви вбиваєте афганців?” Але у відповідь таліби кажуть: “Зніміть з них все”.

Представники Червоного Хреста підтвердили, що таліби розстріляли 22 афганських військових.

За даними Фонду захисту демократій, таліби протягом останнього тижня захопили майже 10% території Афганістану. Вони контролюють 195 з 407 районів країни. Водночас точиться боротьба за ще 129-ть.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.