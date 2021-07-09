Талібан захопив основні прикордонні пункти пропуску з Іраном та Туркменістаном. Це результат широкомасштабного наступу на півночі Афганістану.

Про це повідомляє BBC.

За словами талібів, їм вдалося захопити два ключових прикордонних міста – Іслам-Кола (кордон з Іраном) та Торгунді (кордон з Туркменістаном). В Мережі опублікували відео, на якому видно, що таліби знімають афганський прапор з даху прикордонної митниці.

Наразі Талібан контролює третину території Афганістану. Це відбувається на тлі виведення американських та союзних військ з країни.

Представники Афганістану заявили, що намагаються відвоювати обидва прикордонних пункти.

“Всі афганські сили безпеки, в тому числі прикордонні підрозділи, знаходяться в цьому районі, і намагаються протистояти талібам, які хочуть захопити нові території”, – заявив офіційний представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан.

У відповідь прессекретар Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що перехід Іслам-Кала “під нашим повним контролем”.

При цьому, в Талібані заявили, що бойовики контролюють 85% території Афганістану. Перевірити та оскаржити цю інформацію не вдається.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.