Адміністрація Талібану заохочуватиме економічну самодостатність, проте прагне міжнародної торгівлі та інвестицій, заявив виконувач обов’язків міністра торгівлі Хаджі Нуруддін Азізі, оскільки країна зіштовхується з ізоляцією та призупиненням деяких гуманітарних операцій через обмеження щодо жінок.

Про це міністр розповів Reuters.

В Афганістані мають намір розпочати національну програму самозабезпечення, аби заохочувати всі урядові адміністрації використовувати національні продукти.

Водночас іншою частиною їхньої стратегії буде стимулювання торгівлі та іноземних інвестицій.

За словами Азізі, країни, зокрема Іран, Росія та Китай, зацікавлені в торгівлі та інвестиціях. Серед обговорюваних проєктів – китайські індустріальні парки та теплоелектростанції із залученням Росії та Ірану.

Проте, вже зіштовхнувшись з відсутністю офіційного визнання та санкціями, які перешкоджають банківському сектору країни, інвестори стикаються зі зростаючими занепокоєннями щодо безпеки після нападів на іноземні цілі в Кабулі, відповідальність за які взяла Ісламська держава.

Напад на готель, який обслуговує китайських бізнесменів, в результаті якого постраждали кілька іноземців, може спонукати до перегляду інвестування, заявив провідний представник китайського ділового співтовариства.

Своєю чергою, Азізі сказав, що влада працює над забезпеченням безпеки.

Він виклав план розвитку промисловості шляхом створення спеціальних економічних зон на землях, які раніше використовувалися для військових баз США, зауваживши, що іноземні інвестори виявляють інтерес до гірничодобувної галузі Афганістану, яка оцінюється в понад 1 трильйон доларів.

Адміністрація, очолювана талібами, зіштовхується з посиленням ізоляції через політику, яка останніми днями обмежує доступ жінок до громадського життя, зокрема й щодо відвідування університету.

Наказ, який забороняє працювати жінкам-працівницям НУО, призвів до безладдя в гуманітарному секторі, що надає невідкладну допомогу мільйонам осіб, а деякі організації призупинили роботу посеред суворої зими.

Азізі не прокоментував нові обмеження, натомість наголосив, що його міністерство виділило 5 акрів землі під постійний виставковий центр і центр для бізнесу, яким керують жінки.