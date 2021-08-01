Про це повідомляє агентство Reuters.

Таліби за ніч випустили щонайменше три ракети по аеропорту Кандагара, що на півдні Афганістану. За словами представника угрупування, це було зроблено для того, щоб запобігти авіаударам, які завдають афганські урядові сили.

“Ми обстріляли аеропорт Кандагара, тому що противник використовував його в якості центру для нанесення ударів із повітря по нам”, – сказав Reuters прессекретар “Талібану” Забіулла Муджахід.

Офіційні особи афганської влади заявили, що ракетні обстріли змусили владу припинити всі польоти і що злітно-посадкова смуга була частково пошкоджена. За словами офіційних осіб, повідомлень про жертви не надходило.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що військова кампанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. Президент Афганістану вважає, що їхні військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.